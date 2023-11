Nunca mais é sábado: do Oceanário a uma festa noturna, temos 11 ideias para o seu fim de semana

1. Desligar os ecrãs e visitar em família o Oceanário de Lisboa. É este o desafio lançado pelo aquário lisboeta que, desde esta quarta-feira, 1 de novembro, e até 15 de dezembro, tem uma campanha online de desconto para atrair visitantes. Na compra de um bilhete de jovem ou adulto (+ 13 anos), o Oceanário de Lisboa oferece um bilhete de criança (entre 3 a 12 anos), para as famílias descobrirem em conjunto as "quase 500 espécies marinhas que o habitam". Por estes dias, pode ainda ver no local as exposições temporárias Florestas Submersas by Takashi Amano e ONE - O Mar como nunca o sentiu.



2. Que tal uma ida ao teatro em Aveiro? Esta sexta-feira à noite (3 de novembro, 21h30), o Teatro Aveirense recebe uma apresentação da peça O Salto, de Tiago Correia, autor do texto original e responsável pela encenação. Com Beatriz Maia, Inês Filipe, João Nunes Monteiro, Rafael Ferreira, Sofia Vilariço e André Júlio Teixeira no elenco, trata-se de "um drama que se inspira em testemunhos reais para registar e desconstruir memórias vivas da história portuguesa", uma ficção construída a partir de casos reais de emigração portuguesa nas décadas de 1960 e 1970. Bilhetes a €5.







A peça "O Salto", que estreou em outubro no Teatro São Luiz (Lisboa), vai ser apresentada este fim de semana em Aveiro João Tuna



Os D.A.M.A. estão entre os anfitriões da festa "Noite em Grant's", agendada para esta sexta-feira à noite em Lisboa João Miguel Rodrigues



O cantor Tatanka atua este sábado com orquestra, em Leiria Eduardo Martins



A peça de teatro "Batalha" estreia-se esta sexta e este sábado em Faro, no Teatro das Figuras Alípio Padilha



A Mostra de Teatro Almada leva já mais de 25 edições Luana Santos



Mayra Andrade durante uma atuação no festival Super Bock Super Rock, em 2022 Mariline Alves

3. Também há, claro, teatro para ver este fim de semana em Lisboa. O Teatro Villaret estreia este sábado uma "comédia musical pensada para famílias, a partir da obra Frankenstein, de Mary Shelley". Encenada por Jorge Gomes Ribeiro, Frankenstiny "explora o fantástico e o fenomenológico e realça, ao mesmo tempo, valores como a tolerância e o direito à diferença", lê-se em nota informativa recebida pela SÁBADO.A direção musical do espetáculo ficou a cargo de Diogo Sotto-Mayor e o elenco conta com André Nunes, Brienne Keller, Pedro Pernas, Ricardo Raposo, Sofia Ramos e Zita Milene. O musical ficará em cena até 17 de dezembro - "com sessões para famílias aos sábados, às 16h, e aos domingos, às 11h". Os bilhetes custam €12.4. Em Lisboa, o espaço de eventos Suspenso (Rua de Santiago 19, perto de Alfama) vai receber três festas numa só noite, esta sexta-feira, 3 de novembro. Organizada pela marca de bebida que dá nome ao evento, esta Noite em Grant’s propõe "três festas com hosts especiais para uma noite bem divertida entre amigos", a decorrer entre as 21h e as 0h.Os hosts são os D.A.M.A., banda portuguesa que vai receber os visitantes na sala Grant’s Músicas com "bar, pista de dança e karaoke", o humorista Guilherme Duarte, que vai "desafiar as mais conhecidas superstições" com humor na sala Grant’s Mistérios, e a atriz e cantora Inês Herédia, anfitriã de uma sala Grant’s Jogos onde não faltarão "matraquilhos, dardos, bilhares, máquinas de jogos". A ideia é que cada grupo de amigos passe pelas três salas e pelas três festas. A entrada é gratuita e dá direito a uma bebida, mas a inscrição tem de ser feita previamente aqui 5. Em Leiria, um concerto especial: o músico e cantor Tatanka, vocalista da banda The Black Mamba, junta-se à Orquestra Jazz de Leiria este sábado à noite (4 de novembro, 21h3o), no palco do Teatro José Lúcio da Silva. O ensemble inclui cinco saxofonistas, quatro trompetistas, três trombonistas e instrumentistas solo na tuba, vibrafone, guitarra, piano, contrabaixo e bateria. Prometem-se "arranjos específicos e originais" para esta colaboração da orquestra com o cantor de Love is On My Side, tema vencedor do Festival da Canção em 2021. Bilhetes entre €17,50 e €20.6. Mais a sul, prossegue a itinerância do Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII), que, encerrado por ora para obras, continua a levar teatro País fora. Esta sexta-feira e este sábado, 3 e 4 de novembro, o Teatro das Figuras, em Faro, acolhe a estreia de Batalha, nova peça escrita pelo autor Sandro William Junqueira, com encenação a cargo de João de Brito.Criação da estrutura artística de Faro LAMA Teatro, em coprodução com o TNDMII, "coloca em palco o 11ºF, uma turma de uma escola invisível no ranking das vaidades, que terá a responsabilidade de transmitir ao mundo, via streaming, alguns dos episódios mais marcantes da História de Portugal". As sessões de este fim de semana começam às 10h30 e 15h (6.ª) e às 19h (sáb.) e os bilhetes custam €10 (para alunos, €4). O espetáculo segue depois em digressão para Portel, Sines e Ponte de Sor, ao longo do mês de novembro.7. Djonga, um dos mais importantes rappers do hip-hop brasileiro atual, está de volta a Portugal. O MC e cantor apresenta-se esta sexta-feira à noite, 3 de novembro, no Hard Club, no Porto, e no dia seguinte, sábado, 4, na sala Lisboa ao Vivo, em Lisboa. Ambos os concertos começam às 22h e os bilhetes rondam atualmente os €32, depois de os "early bids" - bilhetes inicialmente colocados à venda, com um preço mais baixo - já terem esgotado.8. De volta ao teatro, desta vez na margem sul do Tejo. Esta sexta-feira, 3 de novembro, começa a 27ª edição da Mostra de Teatro de Almada, que até ao final do mês (30 de novembro) propõe 19 criações, em 26 sessões teatrais em que estarão representados autores como Sam Sheppard, Bess Wohl e Roald Dahl.Já esta sexta-feira à noite (21h30), poderá ver o espetáculo 100 anos de Parque Mayer, de Diogo Noivo e com António Calvário e Rita Ribeiro no elenco, no Auditório Fernando Lopes-Graça. No sábado à noite (21h30) e no domingo à tarde (16h), o Casino da Trafaria acolhe apresentações da peça O Verdadeiro Oeste, de Sam Shepard, encenada por Vítor Mio e interpretada por Ana Maria Rodrigues, Gabriel Coelho, Jorge Barbosa e Manuel Soares. Pode saber mais sobre o programa completo do festival aqui 9. Em Vila Real, este sábado, 4 de novembro, é dia de concerto de Mayra Andrade. A cantora e compositora cabo-verdiana, autora de discos como Navega (2006), Lovely Difficult (2013) e Manga (2019), apresenta-se a partir das 21h30 no Grande Auditório do Teatro de Vila Real para um concerto em registo acústico.O espetáculo, intitulado Reencanto - Voz & Violão e já apresentado em salas como o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, junta Mayra Andrade ao guitarrista Djodje Almeida e "convida-nos a redescobrir algumas das suas canções numa atmosfera mais intimista". Os bilhetes custam €20. Na próxima segunda-feira, 6 de novembro, o mesmo espetáculo será apresentado pela cantora e compositora no Coliseu do Porto.

10. No Porto, a dança ganha lugar no Teatro Nacional São João. Salomé, uma criação de Mónica Calle a partir de um poema dramático do escritor Oscar Wilde, estreou-se esta quinta-feira, 2 de novembro, e pode ser vista esta sexta-feira, 3 de novembro, às 21h, este sábado, 4, às 19h, e este domingo, 5, às 16h.



Mónica Calle, que assume a encenação, cenografia, figurinos e o desenho de luz da peça, sonda aqui "a arte como potência ou força capaz de abalar as hierarquias de poder e dominação, bem como as tentativas de silenciamento da memória individual e coletiva", lê-se em nota oficial enviada às redações. O espetáculo conta com interpretações de João Cravo Cardoso, Johann Ebert, José Miguel Vitorino, Maria Teresa Projecto, Miguel Fonseca e Mónica Garnel. Os bilhetes custam entre €7,50 e €16.



A peça "Salomé" pode ser vista este fim de semana no Teatro São João, no Porto Tuna

11. Já em Braga, prossegue o festival literário Utopia, que esta sexta-feira e este sábado, 3 e 4 de novembro (respetivamente às 22h e 21h30), propõe a estreia de O que a chama iluminou, uma criação do escritor, ilustrador e músico Afonso Cruz para o festival. Apresentada n'A Capela Imaculada da cidade, é uma performance que "faz uso de diferentes expressões artísticas, da palavra à música, passando pela imagem e pela dança", lê-se em nota oficial enviada à SÁBADO.



Segundo o próprio Afonso Cruz, o espetáculo "mergulha em questões sensíveis, como a extinção dos povos indígenas – em particular os povos nómadas de Magalhães, como exemplo de extinção coletiva – e a dor da perda de um filho". Há, porém, muito mais para ver no festival ao longo do fim de semana, de uma conversa entre Bruno Nogueira e Filipe Melo sobre "o território do humor" a um debate entre Dulce Maria Cardoso, Francisco José Viegas e Marta Pais de Oliveira, passando por uma entrevista ao vivo a Miguel Esteves Cardoso. Pode consultar a programação do festival em detalhe aqui.