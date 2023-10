Há mais uma canção dos Beatles por descobrir. E chega a 2 de novembro

Há mais uma canção por descobrir dos The Beatles. A novidade foi revelada esta quinta-feira. Trata-se de um tema baseado numa gravação original de John Lennon, que estava por terminar e que foi "desenvolvida e trabalhada por Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr" na década de 1990, antes de ser completada no último ano por McCartney e Ringo, os únicos elementos dos Beatles ainda vivos. A canção chama-se Now and Then.



O tema será revelado na próxima quinta-feira, dia 2 de novembro, às 14h de Portugal continental, e é apresentada pela editora que gere os direitos do grupo (em nota enviada à comunicação social) como "a última canção" do quarteto formado em 1960 por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. O vídeo da canção será tornado público no dia seguinte, sexta-feira, 3 de novembro.





Leia Também No estúdio com os Beatles como nunca os vimos

Leia Também O que fizeram os Beatles depois do fim da banda?

Composta originalmente no final dos anos 1970 por John Lennon, foi gravada em 1979 pelo músico em registo piano e voz. A demo foi entregue em janeiro de 1994 por Yoko Ono, viúva de Lennon, a Paul McCartney, incluída numa série de gravações de canções que Lennon nunca terminou (em alguns casos) ou nunca lançou em vida (noutros).Harrison, McCartney e Ringo ainda completaram uma primeira mistura de Now and Then há anos, com o produtor Jeff Lynne, mas "as limitações tecnológicas impediram que a voz e o piano de John fossem separados para alcançar a mistura limpa necessária para finalizar a canção", refere a editora. Acresce que, ao que se sabe, George Harrison não era particular fã da canção de Lennon, ou pelo menos na versão finalizada nos anos 1990, tendo sido em vida um obstáculo adicional à edição do tema.Ultrapassado esse obstáculo, e recorrendo a tecnologia de áudio de restauro de inteligência artificial - utilizada no documentário recente The Beatles: Get Back (2022), de Peter Jackson -, foi possível terminar e preparar a edição da canção.Segundo a nota informativa da editora dos Beatles, "além da voz de John [Lennon], Now and Then inclui guitarra elétrica e acústica gravada em 1995 por George [Harrison], a nova parte de bateria de Ringo e baixo, guitarra e piano de Paul, que se alia à forma original de tocar de John". Lê-se ainda no comunicado: "Paul adicionou um solo de slide guitar inspirado em George; ele e Ringo também contribuíram com coros para o refrão. Em Los Angeles, Paul supervisionou uma sessão de gravação nos Capitol Studios para o melancólico arranjo de cordas da canção, escrito por Giles Martin, Paul e Ben Foster".A nota informativa cita ainda declarações de Paul McCartney, Ringo Starr e Olivia Harrison. Paul McCartney refere: "Lá estava a voz de John, cristalina. É bastante emocionante. E todos nós tocamos nela, é uma gravação genuína dos The Beatles. Em 2023, ainda estar a trabalhar na música dos Beatles e prestes a lançar uma nova canção que o público ainda não ouviu, acho que é algo emocionante". Já Ringo refere: "Foi o mais perto que chegámos de tê-lo de volta na sala, então foi muito emocionante para todos nós. Era como se o John estivesse lá."A viúva de George Harrison, Olivia, dá alguns detalhes sobre o ceticismo anterior do marido à finalização de Now and Then: "Em 1995, depois de vários dias no estúdio e a trabalhar na canção, George sentiu que os problemas técnicos com a maquete eram intransponíveis e concluiu que não era possível terminar a canção com um nível de qualidade suficiente. Se ele estivesse aqui, Dhani e eu sabemos que ele se teria juntado de coração e alma a Paul e Ringo para completar a gravação de Now and Then."Também Sean Onno Lennon, filho de John Lennon, é citado no comunicado: "Foi incrivelmente comovente ouvi-los a trabalhar juntos depois de tantos anos de ausência do meu pai. É a última canção que o meu pai, o Paul, o George e o Ringo fizeram juntos. É como uma máquina do tempo e tudo parece destinado a acontecer", diz.