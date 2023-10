Nunca mais é sábado. Um novo restaurante, música e teatro: temos 10 sugestões para o seu fim de semana

1. O chef Vincent Farges acaba de abrir o La Villa, um novo restaurante na Aroeira (Charneca da Caparica, concelho de Almada), ideal para quem procura um ambiente descontraído, longe da confusão da cidade. Para partilhar a qualquer hora do dia, há focaccia com mortadela e mascarpone alimada (€9,5), ostras da Ria Formosa (2 unidades/€7) ou rillette de pato com foie gras, pão grelhado e pickles de pepino (€10).



Os amantes de peixe, pastas e marisco não podem perder a marmita de peixes com bivalves, molho de vinho branco e combava (€26) e o conchiglioni com crustáceos e molho de lavagante (€28).







Marmita de peixes com bivalves, molho de vinho branco e combava (€26) DR



A peça "Bantu" pode ser vista este fim de semana em Aveiro José Caldeira



Fotografia da última edição da Mostra Nacional Jovens Criadores, em 2022 Jennifer Lima Pais

âmbito das comemorações do Porto como Capital Europeia da Cultura em 2001, a acompanhar ao vivo, no Coliseu do Porto, a exibição do filme mudo com o mesmo nome de 1929, realizado pelo cineasta soviético Dziga Vertov. A banda sonora ao vivo motivou a gravação e edição posterior em álbum, agora comemorada ao vivo. Do alinhamento constará certamente aquele que é o êxito maior da carreira da banda, a canção To Build a Home.







Loraine James é uma das artistas que atua na edição de este ano do festival Semibreve, em Braga D. R.



Depois de Almada, é a vez do Porto receber a apresentação da peça de teatro "Calvário", criação recente da Companhia de Teatro de Almada Patrícia Martins_Rui Mateus

2. Salvador Sobral nunca escondeu que é nos palcos que se sente como peixe na água. Cantar ao vivo é a sua paixão, a ponto de, em entrevista recente à SÁBADO , ter-se descrito como "80% cantor, 20% compositor". O músico, escritor de canções e intérprete que em 2017 venceu a Eurovisão, e que desde aí não tem parado quieto - com discos e concertos por todo o mundo - editou recentemente um novo álbum, Timbre.Sucessor de Paris, Lisboa (2019) e bpm (2021), os seus dois álbuns de maturidade artística após a estreia com Excuse Me (2016), Timbre será apresentado ao vivo esta sexta-feira, 27 de outubro, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa. Seguem-se concertos fora do País (dois na Alemanha, quatro nos Países Baixos) antes do regresso a solo nacional, agendado para novembro. No dia 15 do próximo mês, tem concerto marcado na Casa da Música, no Porto.3. Uma peça com um elenco de bailarinos portugueses e moçambicanos, sobre um "encontro entre dois povos que têm muitas semelhanças, mas que também são distintos", e que usa a dança como "uma placa tectónica que aglutina os povos". Foi assim que o coreógrafo Victor Hugo Pontes descreveu Bantu , em entrevista recente àEste fim de semana de 27 a 29 de outubro traz uma nova oportunidade para confirmar a veracidade das palavras proferidas por Victor Hugo Pontes sobre a peça. Bantu será apresentada esta sexta-feira à noite (21h30) na Sala Principal do Teatro Aveirense, localizado, claro está, em Aveiro. Os bilhetes custam €5.4. Em Vila do Conde, entre esta sexta-feira, 27, e domingo, 29, pode visitar a exposição Mostra Nacional Jovens Criadores (MNJC), que apresentará obras de artistas emergentes em categorias tão distintas quanto Arte Digital, Arte Têxtil, Escultura, Fotografia, Ilustração e Pintura.De entrada livre, a exposição - organizada pela plataforma cultural Gerador - inclui trabalhos de mais de 120 jovens criadores. Ao longo de três dias, constam ainda do programa da Mostra concertos, filmes e peças de teatros. Pode consultar o programa em detalhe da MNJC aqui 5. Da arte para a gastronomia: esta sexta-feira, 27, começa a 42ª edição do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, que se prolonga até dia 5 de novembro. A edição de este ano, que tem como mote a ideia de "Tradição com Sabor a Futuro", pretende fomentar e enaltecer "as tradições culinárias e gastronómicas do País, aliadas à inovação e modernidade na cozinha", referem os organizadores.O festival junta 30 produtores agroalimentares, 20 doçarias, 18 stands comerciais e institucionais, 30 artesãos, oito restaurantes permanentes e várias "demonstrações gastronómicas", além de "um espaço de petiscos com chefs de renome" e "uma zona dedicada ao vinho". David Jesus, Ana Moura, Vítor Adão, Luísa Brás e Nikita Polido são alguns dos chefs que estarão presentes no evento. Pode consultar mais detalhes sobre o programa do festival aqui 6. Se tem vontade de ouvir música ao vivo, talvez valha a pena aproveitar o reencontro entre o público português e os The Cinematic Orchestra. O grupo britânico, formado em 1999, está de volta a território nacional depois de dois concertos dados há menos de um ano (em dezembro de 2022) nos Coliseus de Lisboa e Porto. Desta feita, a banda vai apresentar-se ao vivo no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, já este sábado, 28, na Casa da Música, no Porto, no dia seguinte, e na Aula Magna, em Lisboa, na segunda-feira, 30 de outubro.O regresso tem um propósito particular: a celebração da efeméride dos 20 anos passados desde a edição do disco Man With a Movie Camera, álbum gravado depois da banda ter sido desafiada, no7. Ainda na música, e continuando pela região Norte do País, sugerimos-lhe uma visita a Braga, onde decorre mais uma edição do festival de música eletrónica e arte digital Semibreve. Apesar de ter começado oficialmente esta quinta-feira, 26 - com um concerto de abertura de Clarice Jensen -, a programação concentra-se quase totalmente entre esta sexta-feira e este domingo, 29.Aproveite para descobrir, por exemplo, a música da portuguesa Inês Malheiro (6.ª, 17h, Auditório São Frutuoso), a colaboração da cantora, compositora e instrumentista Eiko Ishibashi com o cineasta Ryusuke Hamaguchi, realizador do filme Drive My Car (6.ª, 22h50, Theatro Circo), a eletrónica da produtora e instrumentista britânica Loraine James (sáb., 28, 0h15), o registo dançante de DJ Lynce (sáb., 2h30, gnration) e a música da compositora e instrumentista norte-americana Kali Malone (dom., 18h10, Theatro Circo). Pode ainda ver instalações artísticas patentes em permanência durante o festival, como Underwomb ou Deep Dive.8. Depois de ter sido apresentada na 40ª edição do Festival de Almada e no Teatro Municipal Joaquim Benite, a peça Calvário viaja este fim-de-semana - sexta-feira, 27, e sábado, 28 - até ao Teatro Carlos Alberto, no Porto.Escrita e encenada por Rodrigo Francisco, diretor da Companhia de Teatro de Almada, Calvário aborda a "sombra de um grande desastre coletivo" e uma espécie de caos vivido numa companhia de teatro que tenta encenar Minetti, peça teatral que o dramaturgo austríaco Thomas Bernhard escreveu para o ator Bernhard Minetti em 1977. As sessões estão agendadas para as 21h (6.ª) e 19h (sáb.) e os bilhetes custam €10.

9. Estreou-se nos palcos dias 12, 13 e 14 deste mês, em Santiago do Cacém, Vila Nova de Santo André e Sines. Agora, depois de uma passagem por Leiria pelo meio, a peça De Mary para Mary chega a Lisboa: será apresentada este fim de semana no Centro Cultural de Belém, dias 27 (6.ª), 28 (sáb.) e 29 (dom.).



Encenada por Maria do Céu Guerra e interpretada por Rita Lello, De Mary para Mary, uma produção da companhia de teatro A Barraca, parte de um texto da dramatura e atriz espanhola Paloma Pedrero e evoca Mary Wollstonecraft (1759-1787), escritora, filósofa e pioneira do pensamento feminista no século XVIII, e a sua filha Mary Shelley (1797-1851), autora do clássico literário Frankenstein. Os bilhetes para as sessões em Lisboa custam €15.





Rita Lello interpreta a peça da companhia de teatro A Barraca, que será apresentada este fim de semana em Lisboa D. R.

10. Ainda no teatro, mas neste caso concreto com contornos bem mais humorísticos: o Teatro de Vila Real recebe, este sábado à noite (21h30), 28 de outubro, uma apresentação da peça Pela Ponta do Nariz.



Encenada por Ricardo Neves-Neves, com texto de Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière a partir de O Eleito, de Ramon Madaula, parte de uma premissa cómica: "A poucas horas de fazer o discurso de tomada de posse, o recém-eleito Primeiro-Ministro é assaltado por uma incapacitante comichão no nariz que se manifesta, precisamente, sempre que tenta discursar." Em palco, a interpretar, estarão os atores e comediantes José Pedro Gomes e Aldo Lima. Os bilhetes custam €13.