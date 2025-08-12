Sábado – Pense por si

No festival Mar Me Quer, uma multidão em Portimão

Com artistas que enchem estádios e arenas, o festival parece apostado em crescer e marcar o verão algarvio. Começa esta 4.ª, dia 13 e termina 6.ª, 15.

Gonçalo Correia 12 de agosto de 2025 às 07:00
Os Da Weasel são os cabeças de cartaz do segundo dia de concertos do festival Mar Me Quer
No mesmo ano em que, pela primeira vez em quase 30 anos, o festival Sudoeste não acontece sem que exista uma pandemia mundial a motivar o interregno, um outro festival impõe-se no calendário de verão, na região Sul do País (que já recebeu, no passado mês de julho, o Afro Nation, o Festival Músicas do Mundo – Sines e o MED e que recebe, em setembro, o festival F).

