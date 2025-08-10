Sábado – Pense por si

"Alien": agora em série e no planeta Terra

Se gosta do xenomorfo mais conhecido do mundo, já deve ter pensado o que aconteceria se um dia chegasse à Terra. A resposta está na nova série da Disney+.

André Almeida Santos 10 de agosto de 2025 às 10:00
Ainda pouco experiente, a atriz americana Sydney Chandler tem em 'Alien: Planeta Terra' a sua rampa de lançamento
Ainda pouco experiente, a atriz americana Sydney Chandler tem em "Alien: Planeta Terra" a sua rampa de lançamento Patrick Brown / FX

Quem se interessa muito por televisão e séries tem o nome Noah Hawley na ponta da língua. O argumentista, produtor e autor norte-americano imaginou algo que funcionou muito bem: a transformação de Fargo, filme dos irmãos Coen, em série. A pergunta impõe-se, é inevitável antes de ver Alien: Planeta Terra: será que Hawley irá fazer o mesmo a Alien, o filme de 1979 de Ridley Scott, tão popular que deu início a um franchise? A resposta é dada nesta nova série de oito episódios.

Televisão Série Indústria cinematográfica Noah Hawley Netflix Marvel Comics
