Daqui a 20 anos, estaremos a falar deste Paredes de Coura?

João Carvalho, diretor do festival minhoto, acredita que sim. "Houve um grande investimento no cartaz", diz. De 13 a 16 de agosto, tiram-se as dúvidas.

Edição de 13 a 19 de agosto
Gonçalo Correia 11 de agosto de 2025 às 07:00
Por estes dias, a praia fluvial do Taboão volta a tornar-se um 'Couraíso'
Por estes dias, a praia fluvial do Taboão volta a tornar-se um "Couraíso"

João Carvalho já organizou muitas edições do festival que, nas últimas décadas, se tornou tão indissociável da vila do Alto Minho em que acontece que para muitos é simplesmente “o Paredes de Coura”, nem mais nem menos, que nome de patrocinador e prefixo “festival” não sobrevivem ao coloquialismo.

