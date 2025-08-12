Taylor Swift: o que já se sabe sobre o novo álbum

O disco, que sai este ano, será o 12.º trabalho de estúdio de Taylor e já tem título: "The Life of a Showgirl". Foi anunciado depois de várias pistas deixadas.

Passava pouco da meia noite (hora local, 5h00 em Portugal continental) desta terça-feira, 12 de agosto, quando Taylor Swift anunciou, através do seu site oficial, o título do seu 12.º álbum: The Life of a Showgirl. A notícia surgiu após uma sequência de publicações enigmáticas da cantora nas redes sociais e chega acompanhada da promessa de uma participação especial no podcast New Heights, apresentado pelo namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce.

O momento foi assinalado no site oficial da norte-americana, através de um cronómetro que recuou até ao momento da revelação. No Instagram, a conta Taylor Nation – braço da sua equipa de marketing – partilhou um carrossel com 12 imagens da digressão Eras Tour, que passou por Lisboa nos dias 24 e 25 de maio de 2024, com a legenda: “A pensar naquele momento em que ela disse 'Vemo-nos na próxima era...'".

Indisponível temporariamente devido ao elevado tráfego, o site voltaria a estar online e apresentava apenas a informação de que o álbum não tem ainda data oficial de lançamento mas que será enviado antes de 13 de outubro. A esta, juntava-se uma nota: "Isto não é a data de lançamento, a data oficial será anunciada.”

A confirmação final foi dada através de um excerto do podcast New Heights, em que Swift aparece a abrir uma mala e a retirar um vinil desfocado. “Este é o meu novo álbum, The Life of a Showgirl”, disse, perante a reação entusiástica dos anfitriões.

Aos 35 anos, Taylor Swift é um dos maiores nomes mundiais da pop. A norte-americana, natural do estado da Pensilvânia, já vendeu cerca de 200 milhões de discos e, entre artistas do sexo feminino, detém o recorde de álbuns que alcançaram o primeiro lugar nos tops.

A digressão mundial Eras Tour foi a primeira na história a ultrapassar a marca de mil milhões de dólares de receita - aproximadamente 850 milhões de euros -, com 2,4 milhões de bilhetes vendidos num só dia e uma receita total estimada em mais de 1,7 mil milhões de euros ao longo de 21 meses. Segundo a revista Forbes, Swift chegou a ganhar entre 8,5 e 11 milhões de euros por noite.