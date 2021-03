Matt Berninger: 'Grandes artistas não conseguem parar'

Entre o sucesso com The National e diversos projetos paralelos, Matt Berninger encontrou tempo para aceder ao seu mundo interior em Serpentine Prison, o seu primeiro disco a solo.

Com os irmãos Aaron e Bryce Dessner e Scott e Bryan Devendorf, com quem compõe The National, tem lançado discos a um ritmo regular há 20 anos. A única vez que demorou mais de três anos entre discos foi para fundar outra banda, EL VY, com Brent Knopf, com a qual editou mais um álbum.