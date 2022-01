'Maestro', o novo filme de Bradley Cooper, arranca em maio

As mais lidas GPS

Em conversa com o ator Mahershala Ali para a Variety, Bradley Cooper anunciou que o seu segundo filme começa a ser gravado em maio deste ano.

"Queria ser maestro desde criança", começa por dizer Bradley Cooper a Mahershala Ali no segmento Actors on Actors, da Variety. "Estava obcecado com isso (...) Ouvir música, apaixonar-me por ela e poder realmente conhecer cada momento de uma peça, como Opus 35 de Tchaikovsky em Ré maior, concerto de violino."