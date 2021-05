Lana Del Rey lança 3 canções do novo álbum, Blue Banisters

Ainda não tinha acabado de colher as sementes do seu mais recente sucesso. Chemtrails Over the Country Club, o sucessor do seu maior sucesso crítico e comercial, Norman Fucking Rockwell!, saiu há meros dois meses, a 19 de março, e já Lana Del Rey lança três novas canções de avanço do seu oitavo álbum de estúdio.



Blue Banisters, Text Book e Wildflower Wildfire são as três novas canções de Lana, escritas e gravadas em colaboração com Gabe Simon, Zachary Dawes e Mike Dean. Blue Banisters, o disco de que são retiradas, é editado no dia 4 de julho pela Interscope e Polydor. Ouça aqui as novas canções de Lana Del Rey:



A carregar o vídeo ... Lana Del Rey - Blue Banisters A carregar o vídeo ... Lana Del Rey - Text Book A carregar o vídeo ... Lana Del Rey - Wildflower Wildfire