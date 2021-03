Júlio Resende e o fado para amantes de jazz

Já tinha testado as águas no passado, mas em Júlio Resende Fado Jazz Ensemble, o pianista atira-se ao universo do fado como nunca antes, quebrando barreiras entre os géneros e homenageando aqueles que o precederam.

Não é desconhecida do público a longa relação de Júlio Resende com o fado. Depois de se estabelecer enquanto pianista e bandleader de jazz de excelência com três aclamados discos – Da Alma (2007), Assim Falava Jazzatustra (2009) e You Taste Like a Song (2011) – protagonizou duas interessantes incursões pelo género: Amália by Júlio Resende (2013), em que teve a audácia de tocar sob a voz gravada da diva, e Fado & Further (2015), para o qual alistou a ajuda da cantora espanhola Silvia Pérez Cruz.