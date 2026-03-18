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Jardins do Marquês. Arnaldo Antunes reforça um cartaz entre o Brasil, a soul e o rock

O poeta, compositor e cantor brasileiro, ex-Tribalistas, é a mais recente confirmação para a edição que decorre em Oeiras de 26 de junho a 8 de julho.

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Jardins do Marquês. Arnaldo Antunes reforça um cartaz entre o Brasil, a soul e o rock
Tiago Neto 18 de março de 2026 às 11:01
O paulistano de 65 anos atua a 30 de junho
O paulistano de 65 anos atua a 30 de junho Associated Press

O Festival Jardins do Marquês regressa a Oeiras entre 26 de junho e 8 de julho de 2026. A programação volta a distribuir-se por vários eixos musicais, da produção brasileira ao rock britânico, passando por propostas contemporâneas de soul e pela música de matriz cabo-verdiana. A mais recente confirmação, , atua a 30 de junho ao lado dos Raimundos.

Com um percurso que atravessa os Titãs e o projeto - este último partilhado com Marisa Monte e Carlinhos Brown -, o artista tem desenvolvido uma carreira a solo centrada na relação entre palavra, música e performance. A noite de 30 de junho propõe assim um contraste entre essa dimensão mais autoral e a energia direta do rock dos Raimundos.

A 26 de junho, o festival abre com Baco Exu do Blues e Lucas Ortet, enquanto que o dia 1 de julho fica marcado pelo regresso dos The Stranglers, acompanhados pelos portugueses Peste & Sida. Já a 5 de julho, o alinhamento centra-se na música cabo-verdiana, com Dino D'Santiago, Mayra Andrade e Batucadeiras, além de um tributo aos Super Mama Djombo.

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Entre os nomes internacionais já anunciados, destacam-se os norte-americanos , que atuam a 6 de julho. O trio formado na cidade californiana de San Diego, cuja musicalidade se foca na abordagem contemporânea do soul clássico, tem ganho projeção graças a temas como Can I Call You Rose?; Will I See You Again? ou Easier Said Than Done.

Nessa mesma noite, partilham o palco com os Oracle Sisters. Os bilhetes para os vários concertos já se encontram à venda, com preços entre os €29 e os €50.

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