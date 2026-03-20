BTS dão início a uma nova era com um videoclipe em Lisboa

Numa altura em que o k-pop está a ganhar cada vez mais reconhecimento internacional, os BTS regressam com um novo álbum depois de terem feito uma pausa de quatro anos.

No início de fevereiro a banda de pop coreano BTS foi vista a chegar ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Rapidamente, os seus fãs começaram a fazer especulações sobre a visita dos sete membros, que tiveram de fazer uma pausa durante quatro anos devido ao serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

Agora, regressam com o seu novo álbum “Arirang” numa altura em que o k-pop está no auge do sucesso comercial e com reconhecimento global como nunca antes. A banda feminina Blackpink foram cabeça de cartaz do festival mais mediático do mundo, Coachella, em 2023 tornando-se a primeira banda k-pop a fazê-lo. Em 2025, Rosé, das Blackpink, fez sucesso com "Apt.", uma colaboração com Bruno Mars que foi nomeada para três Grammy, mas acabou por não vencer.

Este ano, o filme de animação “As guerreiras do K-pop” venceu 22 prémios, incluindo o Óscar de melhor filme de animação e melhor música original para “Golden”, que conta com mais de um milhão e meio de streams no Spotify.

Esta sexta-feira, foi lançado o primeiro videoclipe da nova era de BTS para a música “SWIM” gravado em Lisboa, presumivelmente em fevereiro quando a banda foi vista no aeroporto lisboeta. Apesar de ser maioritariamente gravado dentro de um barco, pode ver-se cenas gravadas no Museu da Marinha da capital, com a atriz Lili Reinhart, conhecida por entrar na série da Netflix, Riverdale.

A produção do vídeo contou ainda com elementos portugueses como a Twentyfour Seven, coordenação de Mariana Barbosa, produção executiva de Mariana Mota, o diretor de produção, Pedro Louro, e coordenação de Patrícia Nunes e gestão de espaços de filmagem de João Costa.

Passadas 11 horas desde o lançamento, o videoclipe de "SWIM" já conta com mais de 22 milhões de visualizações, podendo ser um presságio do que está para vir.