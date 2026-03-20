Sábado – Pense por si

Música

BTS dão início a uma nova era com um videoclipe em Lisboa

Numa altura em que o k-pop está a ganhar cada vez mais reconhecimento internacional, os BTS regressam com um novo álbum depois de terem feito uma pausa de quatro anos.

Capa da Sábado Edição 17 a 23 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 17 a 23 de março
BTS dão início a uma nova era com um videoclipe em Lisboa
Gabriela Ângelo 20 de março de 2026 às 16:47
BTS regressam passado um pausa de quatro anos
BTS regressam passado um pausa de quatro anos AP

No início de fevereiro a banda de pop coreano BTS foi vista a chegar ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Rapidamente, os seus fãs começaram a fazer especulações sobre a visita dos sete membros, que tiveram de fazer uma pausa durante quatro anos devido ao serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

Agora, regressam com o seu novo álbum “Arirang” numa altura em que o k-pop está no auge do sucesso comercial e com reconhecimento global como nunca antes. A banda feminina Blackpink foram cabeça de cartaz do festival mais mediático do mundo, Coachella, em 2023 tornando-se a primeira banda k-pop a fazê-lo. Em 2025, Rosé, das Blackpink, fez sucesso com "Apt.", uma colaboração com Bruno Mars que foi nomeada para três Grammy, mas acabou por não vencer. 

Este ano, o filme de animação “As guerreiras do K-pop” venceu 22 prémios, incluindo o Óscar de melhor filme de animação e melhor música original para “Golden”, que conta com mais de um milhão e meio de streams no Spotify. 

Esta sexta-feira, foi lançado o primeiro videoclipe da nova era de BTS para a música “SWIM” gravado em Lisboa, presumivelmente em fevereiro quando a banda foi vista no aeroporto lisboeta. Apesar de ser maioritariamente gravado dentro de um barco, pode ver-se cenas gravadas no Museu da Marinha da capital, com a atriz Lili Reinhart, conhecida por entrar na série da Netflix, Riverdale. 

A produção do vídeo contou ainda com elementos portugueses como a Twentyfour Seven, coordenação de Mariana Barbosa, produção executiva de Mariana Mota, o diretor de produção, Pedro Louro, e coordenação de Patrícia Nunes e gestão de espaços de filmagem de João Costa. 

Passadas 11 horas desde o lançamento, o videoclipe de "SWIM" já conta com mais de 22 milhões de visualizações, podendo ser um presságio do que está para vir. 

Artigos Relacionados
Tópicos Óscares Óscar músico Videoclipe Lisboa Baía de Todos-os-Santos João Costa Lili Reinhart Mariana Mota Bruno Mars Netflix Museu de Marinha Arirang TV
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Menu shortcuts

BTS dão início a uma nova era com um videoclipe em Lisboa