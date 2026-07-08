Tiago Rodrigues, Júlio Pomar e Sei Miguel na nova temporada da Culturgest

A nova peça de Tiago Rodrigues, "La Distance" ("A Distância") é um dos destaques da programação da sala de espetáculos lisboeta para os próximos meses, revelada esta quarta-feira.

A nova peça de Tiago Rodrigues, "La Distance", estreou-se nos palcos do Festival d'Avignon (que o encenador e dramaturgo português dirige) e chega em setembro a Portugal

A nova peça de Tiago Rodrigues, "La Distance", estreou-se nos palcos do Festival d'Avignon (que o encenador e dramaturgo português dirige) e chega em setembro a Portugal Christophe Raynaud de Lage / Festival D'Avignon

LA nova temporada da Culturgest abre em setembro com a estreia nacional de La Distance, de Tiago Rodrigues, inclui uma homenagem a Sei Miguel e uma exposição de Júlio Pomar, anunciou esta quarta-feira a instituição.

De acordo com a programação divulgada pela Culturgest, até janeiro de 2027 serão ainda apresentados concertos com nomes como Marina Herlop, Joana Sá e Glockenwise, uma exposição de Amelie von Wulffen nas artes visuais, conferências, e os festivais de cinema Doclisboa e o LEFFEST - Lisboa Film Festival.

A programação abre em setembro com a estreia nacional de "La Distance", do dramaturgo e encenador Tiago Rodrigues, uma coprodução da Culturgest estreada no ano passado no Festival de Avignon, em que imagina um diálogo entre dois mundos em órbita para refletir sobre as consequências das escolhas individuais e a comunicação entre gerações, num cenário distópico.

Em outubro estreia-se "Uma Mosca no Nosso Chá", de Miguel Fragata e Inês Barahona, da Formiga Atómica, uma coprodução da Culturgest que propõe "um espetáculo sério sobre humor", questionando por que motivo as pessoas riem e do que se riem.

Ainda nesse mês, o Hotel Europa regressa com "Portela 2037", um percurso pelas zonas limítrofes do Aeroporto Humberto Delgado que convida o público a refletir sobre o futuro daquele território através de contributos de cientistas, urbanistas, ambientalistas e responsáveis políticos, ouvindo igualmente a população local.

No âmbito do Alkantara Festival, a Culturgest recebe "Mali Futur Live", da companhia Rimini Protokoll, "um espetáculo entre documentário, concerto e ficção científica" centrado na cidade de Bamako, e a "Trilogia Cadela Força -- Capítulo II: The Brotherhood", de Carolina Bianchi Y Cara de Cavalo, dedicado às relações entre masculinidade, poder e violência sexual.

A apresentação do espetáculo será acompanhada pela conversa "Violência e Potência, no Feminino", reunindo Carolina Bianchi e a psicoterapeuta Gabriela Moita.

Em janeiro de 2027 regressa "A Colónia", de Marco Martins, espetáculo inspirado na história de uma colónia de férias destinada aos filhos de presos políticos durante a ditadura, depois de ter esgotado todas as sessões na anterior apresentação na Culturgest.

Na música, a programação reúne nomes da criação contemporânea internacional e portuguesa, como Kali Malone, Marina Herlop, Lambchop, Onceim, Joana Sá, Glockenwise e o duo Ricardo Toscano e João Paulo Esteves da Silva.

A compositora norte-americana Kali Malone regressa à eletrónica depois de vários anos dedicados sobretudo à criação acústica, enquanto Marina Herlop apresenta um novo concerto onde cruza pop, escrita erudita e experimentação eletroacústica, numa linguagem que a afirma entre as vozes mais originais da música contemporânea, nota a Culturgest.

O ensemble Onceim irá interpretar "Occam Ocean", de Éliane Radigue, e uma nova composição de Caterina Barbieri, estreada este ano, enquanto Joana Sá apresenta "Corpo: Território --- Variações sobre Inquietação", projeto que combina piano, eletrónica e gravações sonoras recolhidas nos Açores e na Serra da Estrela, incluindo registos dos incêndios de 2025.

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A temporada inclui ainda uma homenagem ao trompetista e compositor Sei Miguel (1961-2025), "figura maior do jazz e da música experimental portuguesa", integrada na exposição "Fotocópia Original/Original Copy", através de vários encontros musicais com artistas como Yaw Tembe, Monsieur Trinité, Birgit Ulher, Livio Tragtenberg e Joe Morris.

Nas artes visuais, a Culturgest apresenta a primeira exposição em Portugal da artista alemã Amelie von Wulffen, intitulada "Panic Realism", dedicada a um universo pictórico que cruza memória, fantasia, cultura popular e crítica social.

A programação expositiva integra igualmente "O Céu Não Pode Esperar", organizada a propósito dos 150 anos da Caixa Geral de Depósitos, reunindo novas aquisições e obras históricas da Coleção CGD, bem como "Júlio Pomar: Equus", apresentada no Panteão Nacional para assinalar o centenário do pintor português, numa parceria entre a Culturgest e aquele monumento nacional.

No Porto será apresentada, pela primeira vez, "A Colecção Ormsson", de João Penalva, remontando uma exposição originalmente concebida em 1997, e integrada nas comemorações em curso dos cinquenta anos de atividade do artista.

A programação inclui ainda "Gabinete Epistemofílico Egitano", última etapa do ciclo "Desconcentrar", apresentada no Museu da Guarda.

No cinema, a Culturgest volta a receber o Doclisboa, que apresentará mais de 180 filmes na sua 24.ª edição, e o LEFFEST, que celebra vinte anos com uma programação dedicada ao cinema contemporâneo e ao diálogo com outras disciplinas artísticas.