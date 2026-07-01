Eurovisão cada vez menos “Euro”? Canadá entra em competição no próximo ano

A emissora CBC/Radio-Canada tornou-se o mais recente membro da União Europeia de Radiodifusão (UER) e, por isso, poderá enviar um tema para a próxima edição da Eurovisão, marcada para a Bulgária.

Uma votação realizada na Assembleia Geral (AG) da UER, que decorreu a 25 de junho, em Praga, formalizou a entrada da CBC/Radio-Canada na organização europeia como membro de pleno direito, o que lhe confere também o direito de participar no Festival Eurovisão da Canção a partir de 2027. A próxima edição terá lugar na Bulgária, na sequência da vitória de DARA com o tema “Bangaranga”.

Desde a década de 1950 que o Canadá é membro associado da UER, uma aliança de meios de comunicação de serviço público com mais de 113 membros plenos, responsável pela organização do Festival Eurovisão da Canção desde 1956, ano da primeira edição.

Com a decisão tomada na AG, o Canadá torna-se o primeiro novo país a integrar o concurso desde a Austrália, em 2015. No entanto, a Austrália participa como país convidado e não como membro pleno da UER. Em comunicado, Noel Curran, diretor-geral da UER, afirmou que “a adesão plena significa que agora podemos fazer ainda mais em conjunto: na responsabilização das plataformas, na promoção de informação fiável e na construção da resiliência de que os radiodifusores públicos precisam para os próximos anos. A voz do Canadá nesta comunidade torna-nos mais fortes”.

Na mesma nota, Marie-Philippe Bouchard, presidente e diretora-executiva da CBC/Radio-Canada, afirmou que este é um “marco importante” que irá ajudar “a combater a desinformação e a apoiar a expressão cultural”. “Como membro pleno, começamos desde já com a participação total no Eurovision News Exchange. Isto permitirá que mais notícias e perspetivas canadianas cheguem ao público europeu, ao mesmo tempo que trará mais cobertura internacional aos canadianos”, acrescentou.

A votação para promover a CBC/Radio-Canada a membro pleno ocorreu na sequência de uma revisão dos Estatutos da UER, aprovada na mesma AG, que passa a abrir portas a membros fora da Europa. Desde que cumpram determinados critérios, como um sistema de media de serviço público alinhado com as normas fundamentais do Conselho da Europa e o estatuto formal de observador junto desse organismo.

Os canadianos que se adiantaram à adesão

Apesar de o Canadá nunca ter participado na Eurovisão como país, vários cantores canadianos já subiram ao palco do concurso em representação de outras nações. O caso mais mediático é o de Céline Dion, que representou a Suíça em 1988 e venceu com “Ne partez pas sans moi”.

Mas Dion não foi a primeira a fazê-lo. Dois anos antes, Sherisse Laurence participou a convite do Luxemburgo, conquistando o terceiro lugar com o tema “L’Amour de ma vie”. Na mesma posição ficou Annie Cotton, em 1993, ano em que representou a Suíça com “Moi, tout simplement”. Seguiram-se mais, entre os quais Natasha St-Pier, por França, em 2001; Rykka, pela Suíça, em 2016; ou La Zarra, também por França, em 2023.