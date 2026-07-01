Victor Willis, vocalista dos Village People morreu aos 74 anos

O cantor foi o autor das músicas YMCA, Go Navy e In the West.

Victor Willis, o líder da banda disco Village People, morreu aos 74 anos, no dia 30 de junho, anunciou o grupo na sua página na rede social Facebook. “Estamos profundamente tristes em anunciar a morte de Victor Willis, o cantor principal dos Village People”, lê-se no comunicado.

A banda não divulgou a causa da morte do vocalista, atribuindo-a apenas a uma doença “curta, mas agressiva”.

Victor Willis nasceu em Dallas, no Texas, e foi co-autor e o vocalista principal de vários êxitos da banda, como YMCA, In the Navy e Go West.

Em 1980, Willis saiu da banda devido a conflitos legais sobre direitos de autor das músicas que escreveu. Regressou ao grupo em 2017 e em 2025 cantou a YMCA num comício de Donald Trump.

Com Isabel Dantas