"Partida": uma despedida íntima entre um escritor e os seus amigos

Vamos ter saudades de um dos escritores mais inteligentes, irónicos e dialogantes das últimas décadas. Julian Barnes fala-nos de tudo: amor, memória, amigos e a morte que se avizinha.

Nuno Miguel Guedes 02 de março de 2026 às 07:00
O autor britânico de 80 anos despediu-se da literatura e dos seus leitores com 'Partida'
O autor britânico de 80 anos despediu-se da literatura e dos seus leitores com "Partida" Stuart C. Wilson/Getty Images

Iremos ter saudades de Julian Barnes. Não no sentido em que se lamenta a perda de alguém próximo mas sim como um dos escritores contemporâneos mais inteligentes, irónicos e dialogante com os seus leitores. Compreende-se que quem nunca tenha lido um livro do autor ache bizarra a afirmação inicial mas, por outro lado, quem esteja minimamente familiarizado com o estilo e as ideias de Barnes irá compreender e, mais que provavelmente, concordar com ela.

