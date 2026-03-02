"Partida": uma despedida íntima entre um escritor e os seus amigos

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
Vamos ter saudades de um dos escritores mais inteligentes, irónicos e dialogantes das últimas décadas. Julian Barnes fala-nos de tudo: amor, memória, amigos e a morte que se avizinha.
Iremos ter saudades de Julian Barnes. Não no sentido em que se lamenta a perda de alguém próximo mas sim como um dos escritores contemporâneos mais inteligentes, irónicos e dialogante com os seus leitores. Compreende-se que quem nunca tenha lido um livro do autor ache bizarra a afirmação inicial mas, por outro lado, quem esteja minimamente familiarizado com o estilo e as ideias de Barnes irá compreender e, mais que provavelmente, concordar com ela.