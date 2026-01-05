Sábado – Pense por si

GPS

"Desvio da Memória": bem regressado, Pedro Paixão

Num retorno feliz à não-ficção, o escritor e fotógrafo português disserta sobre o antissemitismo na Europa assumindo a primeira pessoa e viajando entre memórias e factos históricos.

Capa da Sábado Edição 29 de dezembro a 4 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro
As mais lidas GPS
Nuno Miguel Guedes 05 de janeiro de 2026 às 07:00
Pedro Paixão publicou o primeiro livro em 1992 e tem já editadas mais de duas dezenas de obra
Pedro Paixão publicou o primeiro livro em 1992 e tem já editadas mais de duas dezenas de obra Marisa Cardoso

A década de 1990 deu a conhecer um novo fenómeno literário e o seu autor: A Noiva Judia (1992) foi o livro de estreia de Pedro Paixão e, para muitos dos seus admiradores, ainda a sua obra maior. Os temas do amor perdido e encontrado, a melancolia, o desejo físico e metafísico passaram a ser conhecidos e reconhecidos pelos leitores portugueses, que fizeram de quase todas as ficções de Paixão um sucesso de vendas.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Ópera Pedro Paixão Europa O Independente
Artigos Relacionados
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

Menu shortcuts

"Desvio da Memória": bem regressado, Pedro Paixão