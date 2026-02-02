Sábado – Pense por si

"Foi o Preto", um romance sobre o culpado mais conveniente

Ângelo Delgado escreveu um livro passado na Lisboa racista da década de 90. O leitor acompanha José Lima desde que ele é ostracizado nos bancos da escola até ao calvário de uma prisão injusta.

Ângela Marques 02 de fevereiro de 2026 às 08:00
Ângelo Delgado explora, no seu novo livro, o racismo e a culpabilização de pessoas negras
Ângelo Delgado explora, no seu novo livro, o racismo e a culpabilização de pessoas negras

Esta é uma história inventada que aconteceu mesmo, explica Ângelo Delgado na sua página de Instagram. Soa a slogan - e a isso talvez não seja alheio o facto de o autor trabalhar em publicidade. E soa também a lamento - e a isso talvez não devêssemos ser todos alheios. É que esta história, encabeçada pelo título Foi o Preto, também cheira a racismo. E a isso ninguém devia fechar os olhos.

