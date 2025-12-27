Sábado – Pense por si

Micheliny Verunschk e as vozes silenciadas do Brasil

"O Som do Rugido da Onça", romance distinguido com o prestigiado Prémio Jabuti, chegou finalmente a Portugal. Um livro que dá voz aos silenciados do colonialismo.

As mais lidas GPS
Filipa Vaz Teixeira 27 de dezembro de 2025 às 08:00
Nascida no Recife, Micheliny Verunschk é uma premiada escritora e historiadora brasileira, até aqui inédita em Portugal
Nascida no Recife, Micheliny Verunschk é uma premiada escritora e historiadora brasileira, até aqui inédita em Portugal D. R.

Micheliny Verunschk, vencedora em 2022 do Prémio Jabuti (prémio literário brasileiro, entregue há mais de 60 anos), há muito que é nome firmado no Brasil. Porém, só este ano é que autora e obra chegaram a Portugal, pela mão de uma editora independente que se fixou em Castelo Branco.

