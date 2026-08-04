Villa Dorothéa: descansar do frenesim de Lisboa sem sair da cidade

Cinco canções que resumem a carreira musical de Luís Represas (1956-2026)
22 de julho de 2026 às 13:16Pedro Henrique Miranda
No bairro da Lapa, em Lisboa, nasceu este verão o Villa Dorothéa, um boutique hotel que encanta pelo conforto, estética dos interiores e pelo gastrobar The Secret - que só por si vale a visita.
Ao passar pelo número 61 da Rua das Trinas, na Lapa, é fácil não dar pelo arco que dá entrada para o recém-inaugurado Villa Dorothéa, um antigo conjunto habitacional de 1878 onde chegaram a viver maioritariamente operários e pescadores, mas vale a pena seguir a calçada para conhecer o que dentro dele se revela.