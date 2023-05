Ups, Chakall fê-lo outra vez

Não será por acaso que cozinheiro rima com bicho carpinteiro – pelo menos a julgar pela carreira de Chakall na profissão. Aos 50 anos, o chef dos turbantes coloridos e dos mil projetos, volta a mudar a cara do Refeitório.

Há algumas coisas que podemos ter como certas na restauração portuguesa. Que uma boa tasca não abdica das toalhas de papel e tem no picante da casa a sua forma mais bonita de resistência é uma; que as tostas de abacate têm o seu valor – são ímanes de expats, o que liberta as pastelarias com torradas em pão de forma para os locais –, é outra; e que o chef Chakall não se cansa de se reinventar é aquela que nos traz aqui.