No novo "Catch Me", pode beber um cocktail sobre o Tejo

O antigo Le Chat deu lugar ao novo Catch Me, um bar, 'rooftop' e restaurante onde pode jantar, dançar ou beber um copo ao fim da tarde em Lisboa. Com vista desafogada para o Tejo e a magia do cinema.

Apanha-me Se Puderes, filme de Steven Spielberg com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks (2002), serviu de nome e inspiração ao novo espaço que tomou o lugar do antigo restaurante, bar e esplanada Le Chat, em Lisboa. O agora Catch Me fica perto de Santos, tem pormenores ligados à aviação e à ilusão e promete diversão e comida com influências internacionais, que se misturam com os sabores tradicionais portugueses e uma vista desafogada sobre o rio Tejo.