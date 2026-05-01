Tomar chá numa casa de campo ou uma mimosa num rooftop? Sugestões para o melhor Dia da Mãe

Aqui está uma boa dor de cabeça: o que fazer com a matriarca da família no dia que lhe é completa e absolutamente dedicado.

No domingo, o restaurante Mama Shelter, em Lisboa, tem as portas abertas para um brunch (com o primeiro turno a começar às 12h) cheio de pratos para partilhar, além de um Mimosas & Bellini Bar para brindar - e, claro, atividades para os mais pequenos. Um buffet com pratos quentes como bacalhau gratinado ou linguini de ragu de bochechas não engana: este brunch é para todos os gostos. Para que a celebração da maternidade se prolongue o mais possível, todas as mães vão receber um voucher de um cocktail de que poderão desfrutar no rooftop durante todo o mês de maio. (Preços: €40 por adulto; €15 por criança dos 5 aos 12 anos)



Buffet com saladas frias DR

No Porto, precisamente na Avenida dos Aliados, O The One Monumental Palace assinala o dia com uma edição especial do seu Brunch at the Palace. Cada mãe é convidada a regressar ao Grand Bleu Spa com um voucher de 50% de desconto em qualquer tratamento, acima de 60 minutos, antes de ser recebida, no brunch, com uma flute de champanhe e uma oferta surpresa. À mesa, haverá ostras de Aveiro, marisco, bife Wellington e arroz de rabo de boi, a par de uma seleção de saladas, pratos quentes e sobremesas. As confecções preparadas ao momento, como tártaro de novilho ou o bolo de bolacha animam o serviço. Para quem quiser optar por ficar pela versão mais clássica do brunch há fruta da época e bolos caseiros, além, claro, dos ovos Benedict e das panquecas. (Preço: €60 por adulto)



O bife Wellington do Monumental Palace, no Porto DR

Para um lanche com uma mãe que não dispensa um chá, o Hotel das Amoreiras, no próprio Jardim das Amoreiras, em Lisboa, recomenda a sua recém-inaugurada proposta de Chá da Tarde. É este "pequeno grande hotel" quem o diz: o chá segue os afamados preceitos do ritual britânico, com um menu que contempla uma panóplia de Finger Sandwiches (queijo e fiambre; salmão fumado; pepino), scones feitos na hora, servidos com manteiga e compota caseira, e uma variedade de doces miniatura sazonais. Para acompanhar, recomenda o Chá Royal Blend ou o Earl Grey Classic da Fortnum & Mason. A reserva deve ser feita quanto antes, para um mínimo de 2 pessoas, e tem um custo de €22 por pessoa.



Celebração do Dia da Mãe com chá, bolos e mimos numa casa de campo DR

E à hora da sobremesa? Para assinalar o Dia da Mãe, a Santini juntou-se à marca de cerâmica Bordallo Pinheiro e vai apresentar copos desenhados com relevos e de várias cores (amarelo, laranja, encarnado e roxo) para comer gelado de morango (sabor estrela que só existe seis meses por ano porque é produzido com fruta nacional). A ideia é que a sua mãe guarde o copo e o reutilize, naturalmente, noutros momentos em família. Os copos podem ser adquiridos individualmente ou em pack de quatro: 1 copo, €19,50; pack de 4 copos, €70.



Os copos do Dia da Mãe criados pela Santini e pela Bordallo Pinheiro DR

Para as mães que não dispensam o exercício físico, a Casa das Lérias, em Amarante, lançou uma nova iniciativa, a Yoga on the Grass, que vai decorrer no jardim do alojamento turístico, com o rio Tâmega como cenário. A primeira sessão vai realizar-se no domingo, no Dia da Mãe, e as seguintes terão lugar todos os sábados, entre as 9h e as 9h50, até ao mês de setembro.

Orientadas pela professora Diana Teixeira, as aulas de 50 minutos têm o valor de €12 e vão misturar variantes do yoga como o Hatha–Vinyasa Yoga e o Yin Yoga. No final, é servido um brunch (€7), com três pratos à escolha.

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De volta a Lisboa, o Sheraton Hotel & Spa convida a celebrar o dia especial com um brunch para toda a família, das 10h30 às 15h. O menu custa €48 por pessoa e vai incluir propostas frescas, pratos quentes e uma seleção de sobremesas. Para assinalar a data, todas as mães vão ser presenteadas com voucher de desconto para usufruir do spa do hotel, o Spirito Spa, e com produtos de maquilhagem da Essence e de hidratação da Oleoban.



O Sheraton Lisboa Hotel & Spa convida a celebrar o Dia da Mãe com um brunch especial DR

O Tróia Design Hotel também vai assinalar o Dia da Mãe com um brunch especial, disponível para hóspedes e visitantes. O menu inclui uma seleção de padaria, tábuas de queijos e enchidos; entradas como a empada de cozido, os rissóis de camarão, os croquetes e os pastéis de bacalhau; e pratos principais como o bacalhau com natas, os supremos de frango com molho de cogumelos e opções vegetarianas. (Preços: €50 por adulto, com bebidas incluídas; €25 por criança dos 4 aos 12 anos).