Ganhou um Óscar e agora ficou sem a estatueta no aeroporto: "Isto não aconteceria com Leonardo DiCaprio"

Pavel Talankin foi obrigado a enviar a estatueta para o porão, num voo de Nova Iorque para a Alemanha, porque a segurança considerou-a uma arma.

O cineasta russo Pavel Talankin ganhou em março o Óscar na categoria de Melhor Documentário com 'Mr. Nobody Against Putin', mas esta semana ficou sem a estatueta no aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque.

Talankin viajou na última quarta-feira dos Estados Unidos para a Alemanha num voo da Lufthansa, mas foi impedido de transportar a estatueta na bagagem de mão, uma vez que a segurança do terminal considerou que podia ser usada como arma durante o voo. O Óscar tem 34 centímetros e pesa 3,9 quilos.

Como não viajava com bagagem de porão, a Lufthansa ofereceu-se para guardar a estatueta durante o voo, mas o agente da segurança recusou a sugestão. Talankin contou que lhe foi dito que a estatueta tinha de ir para o porão e a companhia aérea alemã cedeu-lhe uma caixa de cartão. O cineasta filmou o processo de embalamento em plástico bolha, bem como a etiquetagem.

O problema é que, quando chegou a Frankfurt, a caixa não apareceu. “É completamente incompreensível considerarem um Óscar uma arma”, disse Talankin após aterrar na Alemanha, afiançando que em voos anteriores, noutras companhias aéreas, viajou sempre com a estatueta na cabina "e nunca houve qualquer tipo de problema".

O cineasta acredita que a estatueta nunca chegou a sair do aeroporto em Nova Iorque. "O Pavel ligou-me de manhã a partir de Frankfurt a dizer que a estatueta desapareceu", contou Robin Hessman, uma produtora inglesa amiga de Talankin. "Ele tem um ticket da caixa, mas ninguém sabe onde ela está." À BBC Robin Hessman acrescentou que "isto não aconteceria com Leonardo DiCaprio"

A Lufthansa já fez saber que está a tratar do assunto "com cuidado e urgência" e que está a levar a cabo "uma busca interna".