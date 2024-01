Nunca mais é sábado: temos oito sugestões para o seu fim de semana

1. Este sábado, 13 de janeiro, a Culturgest, em Lisboa, acolhe o concerto de Ano Novo da Orquestra do Algarve. Sob a direção do maestro Pablo Urbina, o espetáculo abre com a Sinfonia Nº. 4: Saltarello, do compositor alemão Felix Mendelssohn (1809-1847), e prossegue com obras de Tiago Derriça, Antonín Dvorák (1841-1904), Mélanie Bonis (1858-1937) e Johann Strauss (1825-1899). As portas abrem às 19h e os bilhetes custam €5.







Orquestra do Algarve DR



O grupo André Rosinha Trio vai atuar a 13 de janeiro, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa DR



A peça "Um Sonho", de August Strindberg, vai estar em cena no Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, até 14 de janeiro DR

s contextos políticos e sociais, através de materiais documentais como figurinos, fotografias e registos sonoros e audiovisuais. A exposição vai estar patente na cidade de Amarante até 3 de fevereiro, seguindo depois para Barcelos (a partir de 9 de fevereiro) e Lisboa (a partir de 6 de junho).

Luís de Matos apresenta o espetáculo “Impossível ao Vivo”, no Coliseu Porto Ageas, a 12, 13, e 14 de janeiro DR

2. No mesmo dia (13), não perca o concerto de jazz do grupo André Rosinha Trio, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. O trio, composto por João Paulo Esteves da Silva, no piano, Marcos Cavaleiro, na bateria e o líder André Rosinha no contrabaixo, vai apresentar o álbum Triskel, de André Rosinha. O concerto está agendado para as 21h e o preço dos bilhetes varia entre €10 e €15.3. Se estiver pelo Porto, aproveite para assistir à peça Um Sonho, de August Strindberg, que vai estar em cena no Teatro Nacional São João até 14 de janeiro. Com encenação de Bruno Bravo, o espetáculo acompanha a personagem Agnes nos seus encontros com outras personagens que representam símbolos e condições da humanidade. Do elenco fazem parte atores como Joana Carvalho, Lisa Reis, Ana Brandão, António Mortágua e Mário Santos.Este fim de semana, há sessões agendadas para sexta-feira (12), sábado (13) e domingo (14), respetivamente às 21h, 19h e 16h, e os bilhetes custam entre €7,5 e €16.4. Na Biblioteca Municipal Albano Sardoeira, em Amarante, vai ser inaugurada a exposição Quem és tu? – Um teatro nacional a olhar para o país, este sábado, 13. A exposição do Teatro Nacional D. Maria II, com curadoria de Tiago Bartolomeu Costa, percorre os quase 100 anos do teatro e a sua ligação ao5. Das exposições partimos para a dança, com a peça Galochas, para ver em família no Teatro Aveirense, no próximo domingo, 14. O espetáculo de dança é da autoria da coreógrafa Martina Griewank Ambrózio, que também participa na peça enquanto bailarina, acompanhada por Clémence Peytoureau. A obra foca-se nas botas e galochas, que conduzem as duas personagens numa viagem contada exclusivamente por movimentos. Os bilhetes custam €3 e as sessões decorrem a partir das 11h e 16h.6. Esta sexta-feira, 12, o mágico português Luís de Matos apresenta o espetáculo Impossível Ao Vivo, no Coliseu Porto Ageasàs 21h30. Neste espetáculo, que explora o mundo do ilusionismo, Luís de Matos vai estar acompanhado pela bailarina e assistente Joana Almeida, do grupo de dança Momentum Crew, e pelos mágicos Léa Kyle, Laurent Piron, Winston Fuenmayor e Raymond Crowe. O preço dos bilhetes varia entre €15,50 e €26 e o espetáculo repete-se no sábado, 13, e no domingo, 14.

7. A coreógrafa portuguesa Olga Roriz apresenta esta sexta-feira, 12, o espetáculo A Hora em que Não Sabíamos Nada Uns dos Outros, no Theatro Circo, em Braga. Escrita em 1992 pelo austríaco Peter Handke, a peça vai ser apresentada com elementos da comunidade local no elenco, para representar os movimentos e as deslocações características das cidades. Os bilhetes custam €15 e a peça tem início às 21h30.



A peça "A Hora em que Não Sabíamos Nada Uns dos Outros", de Peter Handke, vai estar em cena no Theatro Circo, em Braga DR

8. O Teatro Maria Vitória, em Lisboa, estreou uma nova "revista à portuguesa", intitulada Paródia Nacional e inspirada nos canais de televisão portugueses e em figuras mediáticas da política, do desporto e da sociedade.



Encenada por Paulo César, com texto de Flávio Gil, Miguel Dias e Renato Pino, a peça vai estar em cena até 31 de março e é protagonizada por atores e cantores como Marina Albuquerque, Paulo Vasco e Cidália Moreira. O preço dos bilhetes varia entre €12,5 e €75 e, aos sábados e domingos, as sessões começam às 16h30 e 21h30.