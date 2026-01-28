Livro 'O Deus das Moscas' vai ser adaptado a série. Veja o primeiro trailer

O criador da série adolescência vai ser o responsável pela obra de William Golding.

A obra "O Deus das Moscas", escrito por William Golding e publicado pela primeira vez em 1954, vai ter uma adaptação televisiva. A série, produzida pela BBC e com argumento de Jack Thorne, conhecido por Adolescência, recebeu esta quarta-feira o primeiro trailer.

David McKenna interpreta Piggy, Winston Sawyers é Ralph, Lox Pratt é Jack, Ike Talbut é Simon e Thomas Connor interpreta Roger. Noah e Cassius Flemyng atuam como os gémeos Sam e Eric. Cornelius Brandreth interpreta Maurice e Tom Page-Turner atua como Bill. O elenco inclui mais de 20 jovens.

Hans Zimmer é o responsável pela banda-sonora e a realização está a cargo Marc Munden, com produção da Eleven, mesma casa por trás de Sex Education.

A história de Golding já foi adaptada ao cinema duas vezes, uma em 1963, num filme realizado por Peter Brook, e outra em 1990, com realização de Harry Hook.

Jack Thorne, vencedor de vários BAFTA, sobretudo pelo trabalho em projetos como “His Dark Materials” e “The Secret Garden” produz agora o seu novo projeto depois do estrondoso sucesso que foi Adolescência.