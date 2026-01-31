Sábado – Pense por si

Pets

Encontrou um cão perdido à porta de casa e não sabe o que deve ou não fazer? Temos todas as respostas para si!

É um cenário cada vez mais comum: um cão aparece desorientado na rua e a primeira reação é querer ajudá-lo. Mas há alguns passos importantes a seguir.

Capa da Sábado Edição 27 de janeiro a 2 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
31 de janeiro de 2026 às 10:38
Encontrou um cão perdido à porta de casa? Saiba o que fazer (e o que não fazer)
Encontrou um cão perdido à porta de casa? Saiba o que fazer (e o que não fazer)

Encontrar um cão perdido na rua pode ser ao mesmo tempo emocionante e angustiante. Dá vontade de levá-lo logo para casa e resolver, mas há alguns passos importantes a seguir para garantir a segurança do animal, a sua segurança e aumentar as hipóteses de ele voltar à família. Por isso, hoje partilhamos um guia sobre como proceder caso encontre um patudo perdido.

Leia mais no .

Tópicos Cão Cães grandes Cães Patudos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

Menu shortcuts

Encontrou um cão perdido à porta de casa e não sabe o que deve ou não fazer? Temos todas as respostas para si!