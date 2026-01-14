Sábado – Pense por si

Disney+ ganha direito de preferência sobre séries da criadora de "Adolescência"

Nos próximos dois anos, a Disney+ tem direito de preferência sobre a exibição, fora do Reino Unido, de séries ou filmes novos da produtora de "Mil Golpes" e "Adolescência".

Gonçalo Correia 14 de janeiro de 2026 às 12:53
O ator Stephen Graham (esq.ª) é o fundador da produtora que criou a série 'Adolescência'
O ator Stephen Graham (esq.ª) é o fundador da produtora que criou a série "Adolescência" Netflix

A Disney+ e a Matriarch Productions, produtora audiovisual fundada pelos atores e empresários Stephen Graham e Hannah Walters, assinaram um contrato de dois anos que garante à plataforma de streaming o direito de preferência sobre a distribuição, fora do Reino Unido, das novas séries criadas pela produtora de e Adolescência, minissérie disponível na Netflix desde março de 2025 e que se tornou a segunda produção televisiva mais vista de sempre nesta plataforma, vencendo seis prémios Emmy.

A notícia é divulgada em comunicado pela própria Disney+, que promete levar "histórias britânicas cativantes a públicos de todo o mundo" e apresentar ao público teleivsivo "séries originais já escritas e por escrever" por parte da produtora responsável por Adolescência.

No comunicado, os dois fundadores da produtora Matriarch, Stephen Graham (que interpreta o protagonista Eddie Miller em Adolescência, pai de Jamie Miller, outra das personagens principais) e Hannah Walters (produtora executiva de Adolescência e que também integra o elenco, embora com papel discreto) referem, citados pela Disney+: "Estamos muitíssimo entusiasmados para trabalhar com a Disney+ e, através desta parceria criativa, vamos esforçar-nos para produzir histórias inspiradoras, divertidas e que façam pensar."

Criada há seis anos, em 2020, a produtora apresenta-se, no seu site oficial, como uma "plataforma muito necessária para vozes e histórias sub-representadas no Reino Unido" e como criadora audiovisual que "defende a diversidade e inclusão na indústria do entretenimento", produzindo "tanto filmes como projetos televisivos que oferecem oportunidades a talentos novos e sub-representados tanto à frente como atrás das câmaras".

