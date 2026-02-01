Vencedores dos Grammy anunciados hoje com portugueses nomeados

Kendrick Lamar lidera as nomeações da 68.ª edição, com nove indicações em categorias como Gravação do Ano, Canção do Ano e Álbum do Ano.

Os vencedores da 68.ª edição dos Grammy, os prémios norte-americanos da música, são este domingo anunciados numa cerimónia em Los Angeles, e há dois portugueses – o designer Bráulio Amado e o guitarrista Nuno Bettencourt - entre os nomeados.

O ‘rapper’ norte-americano Kendrick Lamar lidera as nomeações da 68.ª edição, com nove indicações em categorias como Gravação do Ano, Canção do Ano e Álbum do Ano.

Além das nomeações de Gravação do Ano (com “luther”, dueto com Sza), Canção do Ano (“luther”) e Álbum do Ano (“GNX”), o nome do ‘rapper’ de Compton surge também nas categorias de Melhor Canção de Rap (“tv off”), Melhor Álbum de Rap (“GNX”), Melhor Performance de Rap Melódico (“luther”), Melhor Performance de Duo/Grupo (“30 for 30”, com Sza), Melhor Performance Rap (“tv off”, com Lefty Gunplay, e “Chains & Whips”, tema que gravou com Clipse).

Kendrick Lamar, que já arrecadou 22 Grammy, soma agora um total de 66 nomeações. Esta é a terceira vez que está nomeado nas três maiores categorias no mesmo ano.

“GNX” é o quinto álbum de estúdio consecutivo do ‘rapper’ nomeado para Álbum do Ano, feito nunca alcançado por nenhum artista. Caso vença, será o primeiro Grammy de Kendrick Lamar nesta categoria e apenas do terceiro álbum de rap na história dos Grammy a vencer a categoria de Álbum do Ano, depois de “The Miseducation of Lauryn Hill”, de Lauryn Hill, em 1999, e “Speakerboxxx/The Love Below”, dos Outkast, em 2004.

A cantora norte-americana Lady Gaga, o músico e produtor norte-americano Jack Antonoff e o produtor e compositor canadiano Cirkut seguem-se a Kendrick Lamar na lista de mais nomeados para os 68.º Grammy, com sete indicações cada um.

A longa lista de 95 categorias dos Grammy abrange diferentes géneros musicais, do jazz à música clássica, passando pelo rap, o rock e o metal, indo também do gospel aos audiolivros.

Na categoria de Melhor ‘Recording Package’”, que premeia o aspeto visual dos discos, incluindo design de capa e grafismo, está nomeado o designer e ilustrador português Bráulio Amado, pelo trabalho gráfico do álbum “Balloonerism”, de Mac Miller, desenvolvido com o artista interdisciplinar norte-americano Alim Smith.

“Balloonerism” é o sétimo álbum de estúdio de Mac Miller, e o segundo editado após a morte do ‘rapper’, em 2018.

Bráulio Amado, nascido em Almada em 1987 e que vive em Nova Iorque desde 2011, faz posters, capas de álbuns, ilustrações para jornais e revistas, como o New York Times ou a Wired, vídeos e “outras coisas”, como t-shirts, rótulos de vinho, ‘websites’, meias ou toalhas, segundo informação disponível no ‘site’ oficial do ‘designer’ e ilustrador.

Entre os muitos artistas e bandas para quais Bráulio Amado já criou capas de álbuns e ‘singles’ contam-se Harry Styles, Frank Ocean, André 3000, Róisín Murphy, Xinobi, Rex Orange County, D’Alva, Washed Out e Moullinex.

O nome de outro português, o guitarrista Nuno Bettencourt, surge na categoria Melhor Performance Rock, pela participação em “Changes”, gravado ao vivo no estádio Villa Park, em Birmingham, no Reino Unido, em 05 de julho do ano passado, no concerto “Back to the Beginning”, que marcou a despedida do cantor britânico Ozzy Osbourne dos palcos.

A nomeação de “Changes (Live from Villa Park) Back to the Beginning” inclui, além de Nuno Bettencourt, o cantor Yungblud, o baixista Frank Bello, o teclista Adam Wakeman e o baterista II.

Nuno Bettencourt nasceu na freguesia de Santa Cruz, Praia da Vitória, na Ilha Terceira dos Açores em 1966. Aos 4 anos emigrou com a família os Estados Unidos da América.

O músico integra os Extreme, formados em 1985, que ganharam notoriedade com o tema “More than words”.

Em 1995 editou o primeiro álbum a solo, “Schizophonic”.

Ao longo da carreira colaborou com vários artistas, entre os quais Rhianna, Janet Jackson, Perry Farrell, Toni Braxton ou a portuguesa Lúcia Moniz.