Sete planos para o fim de semana: cinema ao ar livre em Lisboa, petiscos peruanos no Porto

3. Ali bem perto, os jardins da Quinta da Conceição, em Leça da Palmeira, acolhem este fim-de-semana - de sexta-feira, 25, até domingo, 27 - mais uma edição do Festival Gastronómico Vegetariano de Matosinhos. Será "a maior de sempre", antevê a organização deste festival de entrada livre, que desafia vegetarianos convictos e simples curiosos a explorar a programação do evento - que vai de showcookings, masterclasses e palestras a aulas de yoga, concertos, atividades para crianças e provas (existirão "dezenas de expositores dedicados à alimentação saudável e sustentável").

As portas do festival estarão abertas em diferentes horários ao longo dos três dias: sexta-feira, das 17h às 21h; sábado, das 10h às 21h; domingo, das 10h às 20h. Não deixe de visitar a praça de alimentação, onde encontrará snacks, propostas de cozinha tradicional portuguesa e receitas internacionais e doçaria variada. Tudo, claro, 100% vegetal.

4. De volta a Lisboa, esta sexta-feira, 25 de julho, a capital do país volta a receber mais um Arraial Triste. O evento criado pela cantora e compositora Ana Moura, um arraial alternativa com curadoria musical e programática da artista, chega à quarta edição e tem entrada livre, mas a inscrição é obrigatória (aqui). Ao longo da tarde, da noite e do início da madrugada de sábado (o evento começa às 16h e termina às 2h), a Sociedade Musical 3 de Agosto de 1885, em Marvila, recebe propostas musicais a cargo de Alexxe, Bar Dançante, DJ Kinho, Ellis Ferrére, Gavi e Gonçalo Afonso. O slogan desta edição? "Tudo o que um arraial tem e muito mais."

5. Também em Lisboa, e também no campo musical, Pabllo Vittar, uma das artistas com maior alcance popular da pop brasileira e artista que revolucionou o meio drag, tem este sábado à noite (21h) um concerto marcado na sala Sagres Campo Pequeno, em Lisboa. Os bilhetes para ouvir ao vivo canções como Sua Cara (que gravou com Major Lazer e Anitta), Corpo Sensual (dueto com Mateus Carrilho), Modo Turbo (gravada com Anitta e Luísa Sonza), Alibi (parceria com Sevdaliza e Yseult), Amor de Quê e Problema Seu custam entre €60 (plateia em pé) e €65 (bancada).

6. Na Guarda, está já a decorrer um festival de música com entrada livre, o Mêda +, que chegou em 2025 à sua 11.ª edição e que propõe, esta sexta-feira, 25, concertos de artistas e bandas como Bombazine e Them Flying Monkeys e este sábado, 26, atuações de Conferência Inferno, a cantora e compositora Bia Maria numa parceria com a Academia Sénior de Mêda, Amaura e Capicua. De madrugada, a partir das 2h30 de domingo, Mike El Nite encerra com um DJ set mais uma edição deste festival, ancorado na música nacional emergente.

Se for ao festival, aproveite, nas imediações, os petiscos da Petiscaria Preguiça, a aldeia histórica de Marialva e, se quiser fazer uma viagem de carro de cerca de meia hora, tanto pode visitar Vila Nova de Foz Côa (e conhecer o seu museu arqueológico) ou Trancoso como dar uns mergulhos na praia fluvial Foz do Sabor. A temperatura estará convidativa.

7. Já esta sexta-feira à noite, a sala de concertos, bar e clube noturno B.Leza, no Cais do Sodré, recebe o Coletivo Gira, um grupo formado por mulheres multi-instrumentistas - oriundas "de diferentes cantos do Brasil e do mundo" - para uma roda de samba com "força, sensibilidade e ativismo".

O concerto vai celebrar a longa e rica herança da música afro-brasileira, com clássicos de samba a juntarem-se a composições recentes, de músicos e cantores contemporâneos, nomeadamente femininos. A música começa a ouvir-se por volta das 22h30 e os bilhetes custam €7.