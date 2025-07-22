Aveiro recebe David Fonseca, Ana Bacalhau e Gisela João

Já é conhecido o cartaz do Dunas de São Jacinto, festival de entrada livre que acontece em agosto, em Aveiro. Best Youth e Minta & The Brook Trout também atuam.

O Festival Dunas de São Jacinto está de regresso a Aveiro, de 22 a 24 de agosto, com concertos com David Fonseca, Ana Bacalhau e Gisela João, voos acrobáticos e um espetáculo noturno inédito, foi esta terça-feira anunciado.

"Com um cartaz musical de referência e um programa abrangente, gratuito e para todas as idades, o evento volta a celebrar o verão num território de elevada riqueza natural, com forte envolvimento comunitário", refere uma nota camarária.

Um dos destaques vai para a estreia de Palais des Aux, um espetáculo noturno que será apresentado nas noites dos dias 22 e 23, com música, luz e projeção em grande escala, reforçando a componente imersiva do evento.

No dia 23 à tarde, regressa também o Aveiro Air Show, com manobras acrobáticas sobre a Baía de São Jacinto.

Na música, estão previstos concertos com Gisela João (dia 22), Ana Bacalhau (dia 23) e David Fonseca (dia 24), todos na Praça Carlos Roeder, com início às 22h nos dois primeiros dias e às 18h no dia de encerramento.

A programação musical inclui ainda atuações de Best Youth e Minta & The Brook Trout, além de espetáculos de novo circo e artes performativas como Gota, Las Cosas Imposibles e Matraka ma non Troppo.

No dia 24, o destaque vai para o FLY-IN Dunas 2025, o maior encontro nacional de aeronaves ultraleves, que volta a reunir dezenas de pilotos no Regimento de Infantaria n.º 10.

Ao longo dos três dias, haverá experiências de surf, 'stand up paddle', canoagem, 'frisbee', caminhadas, torneios desportivos, oficinas ambientais e o tradicional Festival de Papagaios, além da abertura ao público do Centro Interpretativo da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto.

A componente cultural é reforçada com uma nova exposição sobre a história da Base Militar em São Jacinto, a presença da Biblioteca Itinerante "Dunas com História" e visitas guiadas pelo Trilho da Natureza, promovendo a valorização ambiental e o conhecimento do território.

Mantendo o compromisso com a mobilidade sustentável, estarão disponíveis os serviços de Eco-Taxi, E-Bike Xperience, o programa POP Verão (Programa Operacional Pedalar) e o circuito especial do ferryboat. Durante o evento, será assegurada a ligação entre os diferentes pontos de interesse, promovendo a acessibilidade a toda a população, refere a mesma nota.