Música para matar o vírus: # dia 12 - Lady Gaga

Não foi só rosas, a vida de Lady Gaga, nome artístico de Stefani Joanne Angelina Germanotta, nascida em 1986 em Nova Iorque e um talento nato: aos quatro anos já tocava piano, aos 13 compôs nele a sua primeira canção e aos 14 começou a atuar em bares e a fazer musicais na escola. Excêntrica desde criança, sentiu sempre que não se encaixava: os colegas gozavam com ela, chamavam-lhe esquisita, e era-lhe difícil manter amizades. No entanto, foi sempre boa aluna: a música ajudava-a a ultrapassar as adversidades, mesmo depois de, na adolescência, ser sucessivamente preterida, ao concorrer para programas de televisão, talvez pela sua fisionomia pouco atraente ou pelo tamanho – mede apenas 1,55m.

A sorte começou a mudar depois de entrar para a Escola de Artes da Universidade de Nova Iorque, em 2003. Ávida, estudou afincadamente religião, política e especialmente pop art, mas decidiu virar costas ao ensino para iniciar a sua própria carreira, começando num reality show da MTV que lhe abriu as portas da indústria, estreando-se como artista burlesca nos palcos e, em disco, com a Stefani Germanotta Band.

Até que mudou de nome: o produtor com quem trabalhava comparava o seu vozeirão ao de Freddie Mercury, dos Queen, e o tema deles Radio Gaga tornou-se o seu cartão de visita e acabou também por inspirar o pseudónimo por que viria a ficar conhecida. Eh, Eh (Nothing Else I Can Say), integrado no seu álbum de estreia, The Fame, de 2008 (que viria a valer-lhe dois prémios Grammy, dos sete para que foi nomeada), foi o seu primeiro êxito.

A partir daí foi sempre a somar êxitos – de Bad Romance e Alejandro a Born This Way e Do What U Want, com R. Kelly, em duetos jazzísticos com Tony Bennett ou em tons de glam country em Joanne, e até para lá da música: na última década, tornou-se guru da moda, com marca própria e milhões de seguidores.

Milhões podia ser, de resto, o seu nome do meio: é uma das recordistas mundiais na venda de discos, superando os 66 milhões de singles, e está na lista da Forbes dos 100 artistas mais ricos.



Também coleciona prémios: 11 Grammy Awards, 12 MTV Music Awards e, mais recentemente, finalmente cumprido o sonho de menina de vingar na arte da representação associada à música, Globos de Ouro – primeiro o de Melhor Atriz com a série televisiva American Horror Story: Hotel, depois o de Melhor Canção Original, com Shallow, que compôs para A Star Is Born – Assim Nasce Uma Estrela, o filme que protagonizou ao lado de Bradley Cooper e que também lhe deu um Óscar.