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Festival Músicas do Mundo: venda de bilhetes no castelo caiu e datas de 2027 ainda estão por definir

Apesar de um "balanço positivo", a organização contou quase menos 20% de bilhetes vendidos para os concertos no Castelo de Sines. Ao todo, passaram pelo festival 70 mil pessoas.

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Lusa 30 de julho de 2026 às 17:37
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O festival acontece há mais de 25 anos, desde 1999
O festival acontece há mais de 25 anos, desde 1999 Tiago Canhoto/LUSA

O Festival Músicas do Mundo (FMM), em Sines, terminou com balanço positivo, apesar da quebra de 18,97% na venda de bilhetes no Castelo, e sem data definida para a edição de 2027, revelou a organização.

A indefinição deve-se à possível realização do evento 'The Tall Ships Race 2027', entre 29 de julho e 1 de agosto, na cidade de Sines, distrito de Setúbal, período que poderá coincidir com as datas habituais do FMM.

Segundo o presidente da Câmara de Sines, Álvaro Beijinha, "as datas que estão previstas" para a passagem dos grandes veleiros por Sines apontam para "os últimos dias de julho" do próximo ano.

"A data dos 'Tall Ships' está definida pela entidade que [o] organiza, não somos nós que a impomos", afirmou na conferência de imprensa onde fez um balanço provisório do festival.

A regata dos grandes veleiros resulta de um protocolo assinado entre o município e a entidade internacional responsável pelo evento, esclareceu o autarca.

Ainda assim, acrescentou, o município "não tem a certeza absoluta" de que a 'Tall Ships Race 2027' se concretize, uma vez que está "dependente de financiamento do Turismo de Portugal", apontando o mês de setembro como horizonte para uma decisão.

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Perante esta possibilidade, o diretor artístico e de produção do festival, Carlos Seixas, alertou para as consequências de alterar um período que o FMM consolidou ao longo dos anos.

"Conquistámos o espaço da data e é essa a ponderação que se deve ter", tendo sempre em conta que "a grande tribo do festival viaja para Sines na última semana de julho", afirmou o programador.

Apesar da indefinição sobre 2027, Álvaro Beijinha garantiu a continuidade do FMM em Porto Covo, durante o atual mandato.

"Ponderámos a questão, ouvimos as pessoas, fizemos uma reunião pública, tomámos a decisão de manter o festival em Porto Covo e, pelo menos, neste mandato, é para continuar" na aldeia turística, sustentou.

Quanto à adesão, o FMM registou "um total estimado de 70 mil espetadores", resultante da soma do público "por datas, palcos e períodos", esclareceu a organização em resposta por escrito a questões colocadas pela agência Lusa.

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Os concertos do Castelo de Sines, únicos com bilhete pago, na noite de sábado, foram, "como habitualmente", os que reuniram "mais público", indicou.

Ainda segundo o Município de Sines, "registou-se alguma quebra na venda de bilhetes no Castelo (menos 18,97%)", face à edição anterior.

A organização relacionou esta quebra com a "redução generalizada do poder de compra da população".

Apesar de não terem sido apresentados números concretos, em Porto Covo, "a perceção" do município é de que a afluência "se aproximou dos números de edições anteriores".

Durante a conferência de imprensa, Carlos Seixas salientou que a dimensão do evento não pode ser avaliada apenas através da bilheteira do Castelo. "O festival não é só o Castelo. O festival é um todo", defendeu.

Depois de o FMM ter representado uma despesa total de 2,1 milhões de euros em 2025, Álvaro Beijinha confirmou que a redução de custos desta edição deverá situar-se entre 350 mil e 400 mil euros.

"Propusemo-nos conter alguma despesa, cortar gorduras", explicou o presidente da câmara, admitindo um eventual reforço do investimento no próximo ano.

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Para Carlos Seixas, a contenção teve consequências, traduzindo-se em menos concertos, menor carga horária e numa redução da diversidade geográfica e cultural do cartaz.

"Com a restrição orçamental há menos concertos do que antes", afirmou, garantindo que o objetivo foi manter a qualidade da programação.

Uma das principais mudanças desta edição foi a tentativa de concentrar o campismo numa área preparada pelo município, reduzindo as tendas espalhadas pela cidade.

Para 2027, a organização já manifestou intenção de reforçar as condições da zona de campismo ocasional, ampliando a área e o sombreamento para os festivaleiros.

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