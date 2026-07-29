Morreu Glen Hansard, figura incontornável da música irlandesa

Glen Hansard morreu esta quarta-feira, em Dublin, aos 56 anos, vítima de um acidente de mota em Lucan, a oeste de Dublin. A notícia foi avançada pelos agentes do músico irlandês em comunicado.

De acordo com o comunicado, o alerta para os serviços de emergência foi dado pelas 4h30 desta quarta-feira. A morte do cantautor irlandês foi confirmada no local. “É com o coração partido que confirmamos que Glen Hansard morreu nas primeiras horas desta manhã, após um acidente de viação em Dublin”, lê-se no comunicado citado pelos órgãos de comunicação britânicos.

"A família está profundamente chocada com esta tragédia e pede privacidade neste momento de extrema dificuldade. Ao mesmo tempo, agradece o apoio recebido e o trabalho das equipas de socorro que estiveram no local. Como se trata de um assunto sob investigação policial, mais nenhum comentário será feito neste momento”, diz a mesma nota

Hansard começou a sua carreira a cantar nos bares de Dublin ainda na década de 80. Rapidamente se tornou um dos músicos mais famosos da Irlanda da década de 90 enquanto compositor e vocalista dos Frames.

Hansard teve também uma carreira no cinema em paralelo aos Frames. Entrou em Os Commitments, de Alan Parker, sobre uma banda de Dublin influenciada pela música soul negra. e em 2007 foi o ator principal de Once, filme de John Carney. Do disco nasceu a banda-sonora gravada por Glen Hansard e Markéta Irglová, os dois protagonistas. Ele (as personagens principais do filme não têm nome, são conhecidos por "tipo" e "tipa") é um músico de rua que repara aspiradores e ela uma pianistas que trabalha na florista - e que precisa que lhe arranjem o aspirador. Os dois acabam por gravar umas demos para Tipo lançar a sua carreira e partilham uma história de amor platónico. Uma das canções gravadas é "Falling Slowly", que se tornou um êxito (e que foi tocado centenas de vezes por milhares de jovens guitarristas nos anos seguintes).

Glen Hansard e Markéta Irglová faziam parte de uma banda, os The Swell Season, Com a sua colaboração em "Falling Slowly" ganharam o Óscar de Melhor Canção Original para um filme.

Mais tarde Hansard colaborou com Bruce Springsteen, Eddie Vedder e vários músicos irlandeses.

Glen Hansard era casado com Maire Saaritsa, poeta e artista visual finlandesa, com quem teve um filho em 2022.