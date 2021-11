No Festival Verão Azul, fala-se de arte através da experimentação e sem medo do risco

Foi há dez anos que Ana Borralho e João Galante, diretores do Verão Azul, encontraram no nome da incontornável série espanhola a referência que precisavam para batizar o seu festival artístico de criação contemporânea. Afinal, explica Catarina Saraiva, curadora do festival organizado pela casaBranca, que desde ontem e até 20 de novembro percorre as cidades de Faro, Lagos e Loulé com uma programação artística transdisciplinar, tratou-se de "uma série muito revolucionária" que serviu o mote para, através da "experimentação e risco, se falar de coisas sérias através da arte" – tal como fazia a série emitida no início dos anos 80 para adolescentes, debruçando-se sobre temas pouco explorados como "divórcios, mortes e drogas", aponta.