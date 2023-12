Da troika e da eutanásia à alheira: Sara Barros Leitão mergulha na democracia portuguesa

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

"Guião para um País Possível" revê a história da Assembleia da República desde o 25 de abril. A estreia é na próxima 5.ª, em Viana do Castelo, mas a peça será apresentada em mais de 10 cidades.

De uma revolução não autorizada nasceu uma democracia inexperiente, cheia de ilusões e também de ressentimentos, que se foi costurando com altos e baixos até se tornar mais velha do que a ditadura que a precedeu. Guião para um país possível é o esboço deste exercício democrático, que começou a ser esquadrinhado a 25 de abril de 1974 - a tal "revolução não autorizada superiormente" da qual se queixava o chefe de divisão Ambrósio Silva, qual sátira de Raul Solnado da vida real – e que agora se vê de braços dados com uma crise política, em vésperas de completar 50 anos de vida.