Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

No sábado, 6, o Hotel Casino Chaves recebe um espetáculo de tributo aos Queen, a cargo da banda One Vision, celebrada pelas versões fidedignas dos temas do grupo de Freddie Mercury. O jantar-concerto tem o custo de €40 por pessoa, com a admissão ao jantar a decorrer entre as 20h e as 21h e o concerto a partir das 22h30.