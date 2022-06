Norte e Sul encontram-se por meio da música

Em Trás-os-Montes, Vila Real recebe concertos grátis a 24 e 25 de junho. Nos mesmos dias, no Alentejo, a Herdade de São Lourenço do Barrocal, no vale de Monsaraz, apresenta um festival de luxo.

Lena d’Água destaca-se no cartaz do Rock Nordeste, o festival gratuito de Vila Real, e Sílvia Perez Cruz no Barrocal Sound

O cartaz do Rock Nordeste é inteiramente nacional, com a noite de sábado, 25 de junho, a impor-se como a mais forte: nela brilhará Lena d’Água, ainda com as canções do seu aclamado álbum de 2019, Desalmadamente, no Palco Teatro, e Ikoqwe, o projeto que junta Batida (Pedro Coquenão) e Ikonoklasta (Luaty Beirão), misturando muito ritmo, poesia e crítica social no Palco Parque, o maior deste festival sediado em Vila Real, nos relvados do Parque Corgo, aos pés do Teatro Municipal.