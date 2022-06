Companhia Maior com ingenuidade e comédia a bordo do Titanic

As mais lidas GPS

O grupo sénior escolheu Ricardo Neves-Neves para dirigir o seu espetáculo anual. O resultado é ´Transatlântico', comédia musical a bordo do malogrado navio. Estreia esta quinta no São Luiz, em Lisboa.

Desta vez a peça da Companhia Maior não é feita de memórias pessoais. Mudando-se do CCB para o São Luiz, onde Transatlântico estreia esta quinta-feira, e escolhendo Ricardo Neves-Neves, aclamado por musicais como A Reconquista de Olivenza ou Banda Sonora, para dirigir, experimenta agora representar uma comédia de 1974, do norte-americano Christopher Durang, que se chama (e se passa a bordo do) Titanic.