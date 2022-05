Há um novo festival no Alentejo, onde a música se mistura com a paisagem

O verão de 2022 será marcado pelo ansiado regresso dos festivais de música mas, para além dos grandes eventos, há algumas novidades que merecem ser conhecidas. É o caso do Barrocal Sound, um novo festival organizado pelo projeto hoteleiro São Lourenço do Barrocal, em Monsaraz, que pretende ser "um encontro de pessoas e sonoridades" e um momento de "fusão da música na natureza".



Entre 24 e 25 de junho, o monte alentejano com mais de 200 anos será palco de um evento com dois palcos que terá um cartaz composto por seis bandas, com destaque para a presença de Sílvia Pérez Cruz & Farsa Circus Band, Anouar Brahem Quartet e Joep Beving.





Criar "uma relação de sentir tudo o que a música pode dar no seu estado mais puro" é o objetivo deste evento pioneiro num hotel de cinco estrelas que terá como palco principal os afloramentos graníticos que constituem uma das paisagens naturais mais monumentais da região. O outro palco será um colmeal onde, em tempos, eram reunidas as colmeias das abelhas para delas extrair mel.Islandman, um trio eletroacústico turco que já atuou nos emblemáticos Montreux Jazz e Sunbeat , apresentam-se às 19h no palco Barrocais para apresentar o mais recente álbum Godless Cerimony, lançado em 2021. Já noite dentro, será a vez de uma das vozes mais fascinantes da cena musical espanhol subir ao palco. Às 22h30, Sílvia Pérez Cruz & Farsa Circus Band apresentam versões intimistas do último álbum Farsa. O programa para o primeiro dia termina às 00h no palco Colmeal com a atuação de Carlita, dj e produtora turca formada em música clássica mas cujas influências vão das variantes mais clássicas do rock à sua vertente mais psicadélica.No segundo dia do Barrocal Sounds, as hostes são iniciadas às 19h, no palco Barrocais, por Joep Beving, pianista oriundo dos Países Baixos que se tornou um fenómenos nas plataformas de streaming. Irá apresentar o seu trabalho mais recente, Hermetism, lançado em abril de 2022. Às 22h30, o músico tunisino Anouar Brahem e o seu quarteto levam a audiência numa viagem pelo mundo árabe, tocando faixas de álbuns antigos como The Astouding Eyes of Rita ou Le Pas du Chat Noir, não esquecendo trabalhos mais recentes, como é o caso de Blue Maqams ou Souvenance. A última atuação da noite, no palco Colmeal, arranca às 00h com o alemão Michael Mayer, um dos principais nomes da dance music.O passe de dois dias (única modalidade possível) tem o custo de €280, não dando acesso a alojamento, comida ou bebida. Pode consultar mais informações no site do festival