A febre dos dinossauros volta a atacar

Um mosquito em âmbar. Foi assim que começou, passaram-se quase 30 anos: o multimilionário Hammond (Richard Attenborough, cineasta, ator e irmão de David Attenborough, o biólogo mais célebre da TV), cria um parque temático em Isla Nublar, uma ilha – imaginária – no Pacífico ao largo da Costa Rica, onde vive solto, em habitat natural, um grupo de espécies de répteis enormes. Há um detalhe: esse grupo, que partilha afinidades com os pássaros, surgiu há 243 milhões de anos, desaparecendo há 65 milhões num fenómeno de extinção em massa. Mas Hammond, graças à colaboração de uma empresa de biotecnologia, a InGen, consegue reconstruir o ADN do grupo e, a partir do sangue retido no tal mosquito, recorre à engenharia genética e faz ressuscitar os dinossauros, donos e senhores da Terra no Jurássico e Cretáceo. Agora, o entretenimento é o seu futuro. Mas algo corre mal – há sempre algo que corre mal.