Jack podia ter sobrevivido em Titanic? Realizador diz que não - e tem provas

Todos os fãs do clássico Titanic já questionaram se era mesmo inevitável que a personagem de Jack, interpretada por Leonardo DiCaprio, morresse, uma vez que muitos espetadores alegam que existia espaço suficiente para Jack e Rose na porta flutuante que a salvou das baixas temperaturas das águas do Atlântico Norte.



Mas agora o próprio realizador do filme, James Cameron, revelou um "estudo científico" que, segundo ele, prova que as duas pessoas não poderiam ter sobrevivido. A novidade surgiu durante uma entrevista ao The Toronto Sun para promover Avatar: The Way of Water, o seu novo filme.





James Cameron revelou ainda que a partir de fevereiro de 2023 vai ser possível ver "um pequeno especial" sobre "uma análise forense completa com um especialista em hipotermia que reproduziu a jangada do filme" e provou que não era possível ter mantido o casal junto.O produtor explicou ainda o processo utilizado para a análise: "Contratámos dois duplos que tinham a mesma massa corporal que Kate e Leonardo [atores que interpretaram Rose e Jack] e colocámos-lhes sensores. De seguida foram postos em água gelada e testámos para saber se eles poderiam ter sobrevivido. A resposta foi que não havia forma dos dois terem sobrevivido."Além da versão lógica James Cameron refere ainda que, numa perspetiva emocional, "Jack precisava de morrer". "É como Romeu e Julieta, é um filme sobre amor, sacrifício e mortalidade. O amor mede-se por sacrifício", considera o produtor.Já em 2019 este tema tinha sido abordado numa outra entrevista do cineasta à BBC em que James Cameron considerou todo o debate "estúpido". Na altura considerou que "não existe debate" e fez outra comparação com Romeu e Julieta: "Romeu poderia ter sido esperto e não ter tomado veneno? Sim. Mas isso faria a peça perder o seu ponto."O especial será transmitido na National Geographic. "Talvez... Talvez... Depois de 25 anos, eu não tenha que lidar mais com isto", afirmou James Cameron. No próximo ano os fãs de Titanic poderão assistir a este especial, mas também à versão em 4K do filme que vai chegar aos cinemas na mesma altura: fevereiro de 2023.