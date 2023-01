Gloria Stuart, da era dourada de Hollywood à fama em Titanic

Talvez reconheça a cara da atriz Gloria Stuart como a pessoa que representava Rose, na sua versão idosa, no filme Titanic. O filme vai voltar às salas em 2023 em versão 3D 4K e poderá voltar a vê-la na grande tela: mas sabia que Gloria Stuart era uma lenda de Hollywood antes da fama com este filme?



Foi o papel em Titanic, aos 86 anos, que deu a Gloria Stuart o American Actors Guild e uma nomeação para o Óscar de Melhor Atriz Secundária, sendo até hoje a mais velha atriz a ser nomeada para um Óscar. Mas como recorda o site espanhol 20minutos, Gloria Stuart era uma das mulheres mais glamorosas da era de ouro de Hollywood.





Gloria Frances Stewart nasceu em 1910, na mesa da sala de jantar de uma casa em Santa Mónica, e morreu em 2010, pouco depois de completar 100 anos. A atriz alterou o seu nome para Stuart por considerar que dessa forma as seis letras do seu nome "se iriam encaixar perfeitamente no letreiro dos cinemas com seis letras".Entrou no mundo da representação em criança, quando fazia apresentações de teatro em conjunto com as crianças do seu bairro. Acabou por estudar Filosofia na Universidade de Berkeley.Enquanto ainda estava na faculdade, conheceu o seu primeiro marido, o escultor Gordon Newell. Após terminarem os estudos acabaram por ir viver para Carmel, onde se juntaram a uma conhecida comunidade boémia, que incluía nomes como Edward Weston, fotógrafo, e Lincoln Steffens, jornalista de investigação.Depois de fazer várias peças em pequenos teatros na Califórnia, Gloria Stuart ficou conhecida por representar o papel de Masha em A Gaivota, do dramaturgo russo Anton Chekhov, apresentada no Passadena Playhouse, um teatro histórico em Califórnia.Essa interpretação valeu-lhe com contrato com a Universal, tal como veio a contar em entrevistas posteriores: "Na manhã seguinte à minha estreia assinei um contrato de sete anos."Foi durante a duração desse contrato que fez parte de sucessos como A Casa das Sombras (1932), Vampires (1935) e Prisoner of Hate (1936). Foi ainda considerada uma das dez mulheres mais bonitas de Hollywood.A atriz também se destacou como ativista política, tendo ajudado a organizar a Liga Antinazi de Hollywood, uma organização fundada em 1936 por membros da indústria para se oporem ao fascismo e ao nazismo. Quando Vittorio Mussolini, filho de Benito Mussolini, visitou Hollywood como convidado do produtor Hal Roach, Gloria Stuart e os seus amigos protestaram e colocaram anúncios em várias revistas afirmando que o filho de Mussolini não era bem visto na sua cidade.No final da década de 1930, a atriz ainda lutava para se afirmar entre as atrizes mais valorizadas e o seu segundo marido, o dramaturgo Arthur Sheekman, queria que Gloria Stuart terminasse a sua carreira para se tornar dona de casa. "Senti que cada vez me davam papéis piores e que havia cada vez menos interesse nas minhas atuações, algo pelo qual não os culpo. Eu estava a fazer filmes de categoria B na Fox, então decidi parar"", contou.No tempo que esteve afastada dos grandes ecrãs, Gloria Stuart dedicou-se aos bonsais: chegou a ter uma pequena floresta composta por mais de cem árvores, deu uma volta ao mundo de barco com o marido e chegou a ser pintora.Nos anos 70, voltou a representar num telefilme. Nos anos 80 fez uma participação especial em My Favorite Year (1982) e num episódio da série Murder She Wrote (1987).No entanto foi o seu papel em Titanic que restaurou o seu estatuto enquanto celebridade, aos 86 anos. O realizador James Cameron convidou-a para o papel numa visita a sua casa.O objetivo de James Cameron era encontrar alguém que fazia parte dos tempos dourados de Hollywood mas que na época já não estava na ribalta. Numa entrevista posterior ao filme, Gloria Stuart chegou a partilhar, em tom de brincadeira, que estava destinada a interpretar a Rose velha, até porque era uma das poucas atrizes da sua idade que "ainda era viável, não era alcoólica, reumática e ainda se mantinha em pé".A atriz ficou surpreendida com a autenticidade dos cenários, dos figurinos e com a inovação tecnológica do filme. Além disso, referiu que era impressionante como passava duas horas na maquilhagem para que parecesse uma mulher de 101 anos.Titanic estreou em 1998. Conquistou 11 Óscares e foi o maior sucesso de bilheteiras da época, mantendo esse recorde até 2009, quando foi ultrapassado por Avatar, também realizado por James Cameron.