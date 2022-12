Regresso aos bons tempos da geração X

Com a chegada de "Willow" à Disney +, a tendência "Back to the 80's" instala-se no streaming.

Ah, os anos 80. O Alcântara-Mar, o Swing, os Kalkitos, o patchouli, o Chico Fininho, os Duran Duran, os Kajagoogoo, as petazetas, os autocolantes, a Bota Botilde, a Madonna, as Casal Boss, os ténis Coq Sportif, o cubo de Rubik, os blusões de penas, as cassetes VHS, os clubes de vídeo, os sapatos de vela, o Rock-Rendez Vous, as sweat shirts verde-alface, o Griffon’s, os pullovers atados à cintura, o Sony Walkman, o visual surfista, o break-dance, a pulseira do António Sala. Porque persiste tanta nostalgia, tanto apelo audiovisual e estilístico por uma década de gosto e assinatura tão duvidosas? A resposta talvez esteja numa palavra: adolescência.