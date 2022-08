A prima advogada de Hulk tem uma série só para si

Lembra-se de Tatiana Maslany e das suas muitas caras em Orphan Black? Ela está de volta como She-Hulk, a mais recente personagem a entrar no universo cinematográfico da Marvel. Estreia no Disney+ a 17 de agosto.

Ao fim de tantas séries da Marvel – e vale a pena contar com as produções da Netflix, que agora estão disponíveis no Disney+ –, é caso para dizer que as personagens femininas lhes assentam bem. Pense-se em Jessica Jones e na portentosa mensagem da primeira temporada sobre patriarcado – haverá alguma série que o tenha feito melhor na última década? –; ou na lufada de ar fresco que foi Agent Carter; ou mesmo em WandaVision e em como soube dar uma natureza própria televisiva à Feiticeira Escarlate; ou, ainda, em como Kate Bishop rouba o protagonismo a Clint Barton em Hawkeye e, muito recentemente, no fulminante sucesso de Ms. Marvel.