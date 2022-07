Rap Sh!t: a história de duas amigas e o rap delas

As mais lidas GPS

A música, as redes sociais, a ambição pela fama e a necessidade de validação social são alguns dos temas presentes na nova série de Issa Rae (que já tinha criado outra série de sucesso, Insecure). Rap Sh!t tem oito episódios e ficará disponível na HBO Max a partir desta sexta-feira, 22 de julho.

Em finais de 2016, Insecure (HBO Max) apanhou-nos de surpresa. A série criada por Issa Rae, cuja quinta e última temporada estreou o ano passado, inspirada noutra criação sua – a web serie Awkward Black Girl (2011) –, ainda se vê como uma abordagem refrescante aos desafios e desventuras de amizades, relações e vivências no século XXI. A insegurança do título não era só fachada, compreendia uma série de receios das gerações mais novas. Ainda com essa brilhante série na memória, Issa Rae quer que se avance. Porque o mundo não para. Eis que se chega a Rap Sh!t, a sua nova criação para a HBO Max. Estará disponível a partir de 22 de julho.