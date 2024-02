Oito filmes e séries sobre música para ver no streaming

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Quem não quer ver algo sobre o seu artista preferido? As plataformas de streaming sabem-no e a oferta é grande. Deixamo-lhes 8 opções que pode descobrir no sofá, em frente à televisão.

Uma das grandes apostas dos serviços de streaming é de conteúdo em volta de música porque, naturalmente, há uma grande audiência disposta a subscrever um serviço para ver algo sobre o seu artista preferido. Daí a notícia de que a Disney+ ficou com os direitos de The Eras Tour, o maravilhoso filme-concerto de Taylor Swift, ser um evento em si mesmo.



Contudo, a oferta em volta de música no streaming é diversa e assume diferentes formatos: ficção, documentário, press releases em vídeo (olá, outra vez, Taylor Swift) e biopics que desafiam o formato e a forma como entendemos o género. Deixamos-lhe oito sugestões, desde documentários sobre uma série de estrelas fechadas no estúdio a um dos maiores fracassos da música ao vivo dos anos 1990.