Uma série diferente para adolescentes

Euphoria demarcou-se de outros títulos do seu género pela qualidade das performances ou pela profundidade da escrita. Regressa para a 2.ª temporada dia 10 de janeiro, na HBO.

Na era do streaming, muitas foram as séries lançadas com o público adolescente – cada vez mais ligado e cada vez mais adulto – em mente. Sex Education convenceu pelo caráter humorístico e didático, Dark pelo tom sombrio e trama complexa, e até Gossip Girl foi alvo de um reboot para a Geração Z.