No Blind, a refeição é um espetáculo

Ao balcão do Blind Bar pode provar os cocktails; no pátio do Gastrobar prove os snacks

Há chefs que primam pelo minimalismo, outros pela exuberância. Vítor Matos enquadra-se indiscutivelmente na segunda categoria e, com o Blind, não se inibe de mostrar isso mesmo. “Faço o que quero” diz, acenando com o livre trânsito que o Torel Palace do Porto lhe deu para este projeto. Não é com arrogância que o afirma, mas com o brio de alguém seguro do seu estilo que, diga-se de passagem, casa na perfeição com o conceito do Blind.